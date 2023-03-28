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    Анонс наиболее важных событий в Казахстане 29 марта

    28 Марта 2023, 20:31

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 29 марта.

    В 10.00 первая сессия Парламента Республики Казахстан восьмого созыва.

    В 10.00 в ВЦ «EXPO» стартует 18-я Международная специализированная сельскохозяйственная выставка AGRITEK/FARMTEK ASTANA.

    В 10.00Министерство экологии и природных ресурсов РК и НАО «Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов» (МЦЗТ) приглашают на запуск национального проекта по обеспечению готовности Республики Казахстан к финансированию Зеленым климатическим фондом (ЗКФ) - «Readiness-II». Место проведения: пр. Мангилик Ел, 55/18.

    В 11.00 в пресс-центре Службы коммуникаций города Астаны состоится онлайн брифинг на тему «О деятельности спортивного медицинского центра». Спикер: Азамат Еркасимов - руководитель Спортивного медицинского центра города Астаны.

    Онлайн-конференция будет транслироваться на официальных страницах Службы коммуникаций города Астаны в Facebook и Instagram.

    В 12.00в пресс-центре Службы коммуникаций города Астаны состоится онлайн брифинг на тему «О поддержке материнства и детства и внедрении Цифровой карты семьи». Спикеры: Канат Токтыбаев - руководитель департамента Комитета труда и социальной защиты по городу Астана. Дамежан Садвокасова - заместитель руководителя департамента Комитета труда и социальной защиты по городу Астана по социальным вопросам. Онлайн-конференция будет транслироваться на официальных страницах Службы коммуникаций города Астаны в Facebook и Instagram.

    В 12.00 в Национальной библиотеке РК состоится презентация пятитомного сборника произведений писателя-сатирика Копена Амирбека «Көпен келе жатыр!...».

    В 14.00 в рамках празднования 25-летия Казахского национального университета искусств кафедрой «Искусствоведение» планируется проведение презентации новой монографии профессора кафедры, кандидата искусствоведения, члена Международной Ассоциации художественных критиков при ЮНЕСКО (AICA), члена Союза художников РК, куратора и со-куратора более 20 международных, республиканских выставок, автора более 85 публикаций, в том числе монографии «Живопись Казахстана в 1980-1990 гг.: пути и поиски» (2009), Юсуповой Ардак Кенесовны «Калейдоскоп. Очерки и эссе об искусстве и художниках Казахстана».

    В 14.00 в Назарбаев Университете в Астане пройдёт форум: «ESD - вакцина от насилия в Казахстане». Мероприятие организовано в рамках проекта «Инструменты наращивания в Казахстане продвижения гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин для борьбы с гендерным насилием» ЕSD Global и Консорциума гендерных ученых Назарбаев Университета, при поддержке дипломатической миссии США в Казахстане.

    В 15.00 состоится заседание Комитета по финансам и бюджету Сената Парламента РК, на котором будет обсуждаться ответ на депутатский запрос на тему: «О некоторых вопросах в сфере электроэнергетики».

    В 15.00 в целях повышения уровня воспитательной работы в организациях образования, применения современных подходов к организации воспитательного процесса, состоится Единый городской педагогический совет на тему «ҰРПАҚ ТӘРБИЕСІ – ҰЛТ БОЛАШАҒЫ».

    В 15.00 в фойе театра «Астана Балет» состоится пресс-подход в рамках открытия VI Республиканского конкурса казахского танца имени Шары Жиенкуловой.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

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