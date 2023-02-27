Анонс наиболее важных событий в Казахстане 28 февраля

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 28 февраля.

АСТАНА

В 10.00 в Үкімет үйі состоится заседание Правительства. На повестке заседания - готовность центральных и местных исполнительных органов к паводковому периоду 2023 года, онкологическая помощь населению.

В 11.00 в пресс-центре «Службы коммуникаций города Астаны» состоится брифинг на тему «О трудоустройстве по итогам 2022 года. Планы на 2023 год».

Спикеры: заместитель руководителя ГУ «Управление занятости и социальной защиты города Астаны» Ерлан Джусупов, заместитель директора КГУ «Центр занятости акимата города Астаны» Сабит Жаманбаев.

Онлайн-конференция будет транслироваться на официальных страницах «Службы коммуникаций города Астаны» в Facebook и Instagram.

В 11.00 в гостинице Ramada by Wyndham Общественные фонды «Еркiндiк Қанаты» (Казахстан) и Free Press for Eastern Europe (Чехия) проведут пресс-конференцию, посвященную результатам проекта «Лидеры перемен», финансируемого Европейским Союзом.

В 12.00 начнется пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК на тему «О банкротстве физических лиц».

Спикеры: вице-министр финансов РК Ержан Биржанов, заместитель Председателя Комитета государственных доходов Министерства финансов РК Кайрат Миятов, генеральный директор Общественного фонда «Финансовая культура Казахстана» Юрий Ли, Teaching Professor Университета КАЗГЮУ имени М.С. Нарикбаева Естер Бабаджанян, Независимый эксперт по банковским вопросам, общественный деятель Нуржан Биякаев, управляющий директор Ассоциации финансистов Казахстана Назар Рахимов (через ZOOM), независимый финансовый аналитик Андрей Чеботарёв (через ZOOM).

Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz, https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz.

В 15.00 начнется пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. на тему «Цифровизация агропромышленного комплекса».

Спикеры: вице-министр сельского хозяйства РК Баглан Бекбауов; директор департамента развития государственных услуг и цифровизации АПК МСХ РК Бернат Алпысбеков.

Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz, https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz.

В 16.00в Национальном военно-патриотическом центре Вооруженных Сил Республики Казахстан состоится вечер патриотической песни «Отан деп соққан жүректер».

В17.30 в МИД РК состоится пресс-конференция заместителя Премьер-Министра-министра иностранных дел РК Мухтара Тлеуберди и Государственного секретаря США Энтони Блинкена.

В 17.30 в «Астана Опера» начнется пресс-подход по случаю премьеры концертного исполнения оперы «Иоланта» П. Чайковского.



