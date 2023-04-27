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    Анонс наиболее важных событий в Казахстане 28 апреля

    27 Апреля 2023, 20:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 28 апреля.

    АСТАНА

    В 9:00 - научно-практическая конференция «Открытое правительство и новая культура управления: слышать, понимать, действовать». Место проведения: ул. Абая 33А, здание Академии госуправления.

    В 11:00 в здании Государственной академической филармонии имени Е. Рахмадиева по адресу: улица Кенесары, 32 (здание бывшего Конгресс-холла) пройдет встреча министра по чрезвычайным ситуациям Юрия Ильина.

    В 12:00 - пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: «Государственно-частное партнерство: текущее состояние и перспективы развития»

    Ссылки на трансляцию:

    https://www.youtube.com/user/ortcomkz

    https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz

    В 16:00 в Национальном музее Республики Казахстан состоится выставка кандидата исторических наук, исследователя оружия-этнографа, художника Калиоллы Ахметжана «Доспехи казахских батыров».

    В 16:00 состоится заседание постоянной комиссии маслихата города Астаны по вопросам бюджета, экономики промышленности и предпринимательства. Повестка дня: Эффективность работы АО СПК «Astana» и ее дочерних организаций.

    АЛМАТЫ

    100 лет исполняется старейшему ветерану-пограничнику, участнику Великой Отечественной войны, кавалеру двух орденов «Красной Звезды», ордена «Отечественной войны» I степени и ордена «Құрмет», полковнику в отставке Таратунину Николаю Александровичу.

    Адрес: улица Жансугурова, 351.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

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