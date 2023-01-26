Анонс наиболее важных событий в Казахстане 27 января

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 27 января.

АСТАНА

В 10:00 в головном офисе BI Group состоится совещание по вопросам трансформации детских учреждений интернатного типа, в ходе которого будут подведены промежуточные итоги по трансформации детского дома в городе Акколе Акмолинской области в центр поддержки детей.

В 11:00 в Бурабай состоится выездное расширенное заседание коллегии Министерства культуры и спорта Республики Казахстан по вопросам индустрии туризма. В заседании примут участие представители Администрации Президента РК, Парламента РК, Правительства РК, члены Общественного совета министерств, представители местных исполнительных органов, НПП «Атамекен», бизнес сообщества, АО «НК «Kazakh Tourism», общественные деятели и др.

В 12:00 заплавнирована пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК на тему «О подходах по совершенствованию административного законодательства». Спикер: вице-министр юстиции РК Алма Муканова.

В 14:30 в отеле «Wyndham Garden Astana» пройдет Форум социальных партнеров «Новый общественный договор: справедливые трудовые отношения», организованный Федерацией профсоюзов Республики Казахстан.

Форум посвящен итогам 2022 года, проведенного под эгидой Года социального партнерства.

В 15:00 состоится пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК на тему «Льготное образование для граждан отслуживших срочную воинскую службу». Спикеры: советник министра обороны РК Айгуль Тулембаева, заместитель начальника департамента военного образования и науки МО РК полковник Бегим Нурмаханов, начальник управления по работе со СМИ МО РК подполковник Руслан Жангулин. 15.00-де Астана қаласының коммуникациялар қызметінде «Асқазан ауруларының алдын алу» баспасөз конференция.

В 15:00 в Службе коммуникаций города Астаны пройдет пресс-конференция на тему «Профилактика заболеваний желудка».

В 15:00 в Национальном музее РК состоится круглый стол на тему «Научно-исследовательские работы Национального музея Республики Казахстан: приоритетные направления и результаты».

АЛМАТЫ

В 11:00 в зале имени Назиры Даулетовой состоится творческая встреча «Көркемдік әлемінің көш басында», посвященная 80-летию со дня рождения известного казахского писателя, драматурга, лауреата Государственной премии РК Дулата Исабекова.



