Анонс наиболее важных событий в Казахстане 26 августа

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 26 августа.

НУР-СУЛТАН

В 08.30 в гостиничном комплексе «Думан» в честь 90-летия городской станции скорой медицинской помощи состоится научно-практическая конференция.

В 10.00 в Паралимпийском тренировочном центре пройдет первый марафон среди людей с особыми физическими потребностями «Сильный духом».

В 10.00 на аллее Demalys Promenad пройдет масштабная школьная ярмарка в рамках общереспубликанской благотворительной акции «Дорога в школу». На ярмарке, которая продлится до 28 августа, будут представлены товары предпринимателей и отечественных производителей по сниженным ценам.

В 11.00 состоится международный круглый стол на тему «Эволюция конституционного контроля в условиях трансформации общества и государства», посвященный Дню Конституции Республики Казахстан. Трансляция через You-tube канал по следующим ссылкам: на казахском языке - https://studio.youtube.com/video/_bIMXYnhWdI/livestreaming, на русском языке - https://studio.youtube.com/video/N36xj6y-Jhw/livestreaming, на английском языке - https://studio.youtube.com/video/bBqWWCJCgGQ/livestreaming.

В 11.00 в конференц-зале Казахстанского института общественного развития Рухани жаңғыру (проспект Кабанбай батыра, 11/5, 6 этаж) под председательством исполнительного директора международного Марша Мира и Согласия «Европа-Азия» Руслана Абдуллина состоится заседание круглого стола.

В 11.00 в Библиотеке Первого Президента Республики Казахстан (ул. А. Бокейхана, 1а) состоится урок-праздник на тему «Ата Заң – елдігімнің негізі», посвященный Дню Конституции и Дню знаний. В мероприятии примут участие директор Библиотеки Первого Президента РК Бакытжан Темирболат, представители управления образования города Нур-Султана и педагоги столичных школ.

В 15.00 в отеле «Ibis» состоится церемония награждения победителей конкурса видеороликов «Zhasdaryn».

В 15.00 в отеле «Rixos President Astana» состоится круглый стол, в рамках которого будет представлено новое туристическое направление для Казахстана – «Медицинский Туризм».



