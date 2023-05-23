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    Анонс наиболее важных событий в Казахстане 24 мая

    23 Мая 2023, 20:30

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 24 мая.

    АСТАНА

    В 9.00на базеБольницы Медицинского центра УДП РК состоится официальное открытие Конференции с участием представителей Министерства здравоохранения РК, руководителя Медицинского центра УДП РК Алексея Цоя и директора БМЦ Рустама Албаева.

    В 10.00начнетсяпленарное заседание Мажилиса Парламента РК.

    10.00в Сенате состоится встреча депутатской группы «Өңір» с представителями Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» и предпринимателями по вопросам развития и поддержки малого и среднего бизнеса.

    В 10.00в здании «Дворца Жастар» (проспект Республики, 34) состоится встреча с молодежью города с целью предоставления информации по микрокредитам для молодежи, о мерах содействия занятости и по программе «Жасыл ел», а также организуется ярмарка вакансий для трудоустройства молодежи.

    В мероприятии примет участие руководство КГУ «Центра занятости населения» акимата Астаны Бакытбек Кабжанов, а также сотрудники центра.

    В 10.00 в школе-гимназии № 67 состоится городской слет отрядов юных инспекторов движения имени Газиза Байтасова среди учащихся общеобразовательных школ города. Мероприятие организованно управлением местной полицейской службы ДП Астаны, при содействии столичного управления образования.

    В 11.00 в пресс-центре «Службы коммуникаций города Астаны» состоится онлайн-брифинг на тему «Оказание социально-психологической помощи семьям, имеющим детей с особыми образовательными потребностями».

    Спикер: заместитель директора по социальной работе КГУ «Центр социального обслуживания «Нұрлы жүрек» акимата города Астаны Дидар Калиев.

    Пресс-конференция будет транслироваться на официальных страницах «Службы коммуникаций города Астаны» в Facebook и Instagram.

    В 12.00 начнется пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК на тему «О социально-экономическом развитии Карагандинской области». Спикер: аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев. Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz, https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Астана
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