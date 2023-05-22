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    Анонс наиболее важных событий в Казахстане 23 мая

    22 Мая 2023, 20:35

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане23 мая.

    АСТАНА

    В 10.00 в Назарбаев Университете пройдет гостевая лекция с участием Президента Сингапура Ее Превосходительства Халимы Якоб. Политик прочитает лекцию на тему: «От Города-льва до Великой Степи». После лекции Президент Халима Якоб будет удостоена звания Почетного профессора Назарбаев Университета.

    В 11.00 в пресс-центре «Службы коммуникаций города Астаны» состоится онлайн-брифинг на тему «О безопасности на водоемах в преддверии купального сезона».

    Спикер: начальник управления гражданской обороны ДЧС города Астаны Азамат Кусаинов. Пресс-конференция будет транслироваться на официальных страницах «Службы коммуникаций города Астаны» в Facebook и Instagram.

    В 14.30 состоится выездное заседание Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Мажилиса Парламента Республики Казахстан на тему: «Оказание квалифицированной юридической помощи адвокатами и юридическими консультантами».

    В 15.00 начнется пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК на тему «Разъяснение норм Закона РК «О растительном мире».

    Спикер: заместитель председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭПР РК Ерлан Кутпанбаев. Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz, https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz.

    В 15.00 на площадке Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» состоится встреча по разъяснению специального налогового режима розничного налога с участием экспертов от Министерства национальной экономики РК и Комитета государственных доходов Министерства финансов РК.

    АЛМАТЫ

    В 11.00в зале им. Н. Даулетовой состоится презентация на тему «Литература – путь к солидарности и свободе» книг Асель Омар, писательницы, эссеиста, литературного критика, доктора PhD, кандидата философских наук.

    В 14.00 на площадке Региональной службы коммуникаций Алматы состоится пресс-мероприятие. Тема: Ввод в эксплуатацию автомобильной дороги республиканского значения «Большая Алматинская Кольцевая автомобильная дорога» БАКАД (тарифы, абонентская плата, способы оплаты и др.).

    Спикеры: заместитель председателя Комитета автомобильных дорог МИИР РК Жамбул Бактияр; руководитель по эксплуатации и содержанию ТОО «БАКАД Инвестиции и Операции» Нурланбек Омирбаев. Ссылки на трансляцию: https://www.facebook.com/rsk.almaty02?mibextid=ZbWKwL.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Астана Алматы
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