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    Анонс наиболее важных событий в Казахстане 20 марта

    19 Марта 2023, 22:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 20 марта.

    АСТАНА

    В 10:00 в Hilton Garden Inn Astana пройдет брифинг в информационном центре содействия международным наблюдателям.

    В 11:00 в Национальном пресс-клубе состоится пресс-брифинг о работе блока по поддержке молодых кандидатов «ЖАСТАР ҮНІ», созданного в преддверии внеочередных выборов депутатов Мажилиса Парламента и маслихата известными молодыми телеведущими и лидерами общественного мнения.

    В 16:00 на базе столичной войсковой части 19132 (Аэропорт-2), в преддверии празднования Наурыз мейрамы, пройдет торжественное мероприятие с участием министра обороны РК Р. Жаксылыкова, министра внутренних дел РК генерал-полковника полиции М. Ахметжанова и руководства Сил воздушной обороны.

    Автор:

    Ринат Дусумов

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