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    Анонс наиболее важных событий в Казахстане 2 февраля

    1 Февраля 2023, 20:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 2 февраля.

    АСТАНА

    В 10:00 - пленарное заседание Сената Парламента РК.

    В 11:00 состоится ⅩⅩ Внеочередной съезд Общенациональной социал-демократической партии (ОСДП) в «Ramada By Wyndham» .

    В 11:00 - заседание Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан по вопросам допуска партий к выборам в связи с регистрацией филиалов и аккредитации международных наблюдателей на выборах.

    В 15:00 - пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. «Популяризация творческих достижений молодежи с инвалидностью и развития института меценатства и благотворительности в стране».

    Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz, https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz.

    В 17:00 пресс-подход с участием звезд мировой оперной сцены, которые выступят 2 февраля в Гала-концерте в рамках празднования 30-летия установления дипломатических отношений между Казахстаном и Европейским Союзом (ЕС) в «Астана Опера».

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Астана
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