Анонс наиболее важных событий в Казахстане 18 мая

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 18 мая.

АСТАНА

В 9:00 -в детском саду 47 «Ақ Желкен» состоится «Брейн-ринг» на знание правил дорожного движения, для дошкольных организаций столицы. Мероприятие организованно управлением местной полицейской службы ДП г.Астаны.

В 9:30в отеле Rixos President Astana начнет работу II Международный форум по развитию человеческого капитала Human Capital Days, Kazakhstan.

В 10:00 -заседание Сената Парламента РК. Трансляция заседания по ссылке: http://senate.parlam.kz/kk-KZ/live.

В 10?00на ЭКСПО состоится конференция, посвященная вопросам развития ИТ-технологий в индустрии туризма и гостеприимства СНTRAVEL HUB Kazakhstan.

В 10:00в Национальном музее РК состоится симпозиум для специалистов-хранителей «Организация фондосберегающей деятельности музея: теория и практика».

В 10:00 Школа естественных, социальных и гуманитарных наук Назарбаев Университета проводит конференцию «Концептуализация инициативы «Один пояс, Один путь» и её последствия».

В 11:00 в управлении полиции Есильского района - брифинг «Особенности расследования уголовных дел, связанных с умышленным причинением вреда здоровью средней тяжести (ст.107 УК РК)».

В 11:00 в пресс-центре «Службы коммуникаций города Астаны» начнется онлайн-брифинг «О завершении учебного года, организации летнего отдыха детей».

Ссылки на трансляцию: facebook.com/rsk.astana01 и instagram.com/rsk.astana.

В 12:00 - круглый стол РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК «Защитим детей вместе» (О профилактике правонарушений, насилия среди и в отношении детей).

Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz, https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz.

В 14:00 -Дни Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». Мероприятия пройдут на площадках Международной школы Мирас и Международного университета Астаны в формате интерактивного научно-образовательного интенсива и будут состоять из серии лекций, мастер-классов, семинаров, пленарных совещаний.

В 15:00 -круглый стол РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК «Вейп-эпидемия в Казахстане и пути решения».

Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz, https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz.

В 16:00состоится заседание постоянной комиссии маслихата города Астаны по вопросам социально-культурного развития.

В 16:00в столичном павильоне «Нур Алем» пройдет официальная презентация научно-познавательного фотоальбома AQBÓKEN Saiga tatarica. На презентацию фотоальбома приглашены депутаты Парламента РК, представители министерств, руководители национальных компаний, экологи и ученые.

В 18:00в Государственном военно-историческом музее Вооруженных сил РК планируется проведение акции ночь в музее «Музей түні-2023: Қазақстанның тірегі – айбынды жастар».

В 18:00в Национальном музее Республики Казахстан состоится акция «Ночь музеев», посвященная Международному дню музеев.

В 19:00в международном технопарке Astana Hub (г. Астана, проспект Мəңгілік Ел, 55/8, Блок С 4.6, Event Hall) пройдет торжественное открытие Astana Venture Club - сообщество ангелов-инвесторов.

АЛМАТЫ

В 9:30в здании Дома дружбы состоится Международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы комплектования, сохранности и обеспечения доступа к аудиовизуальным документам Национального архивного фонда Республики Казахстан», посвященная 80-летию ЦГА КФДЗ.

В 11:00в отеле The Ritz-Carlton Almaty - пресс-конференция проекта Ready4Trade Центральной Азии, посвящённая вопросам трансграничной электронной коммерции среди малого и среднего бизнеса стран Центральной Азии.



