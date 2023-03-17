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    Анонс наиболее важных событий в Казахстане 18 марта

    17 Марта 2023, 20:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 18 марта.

    АСТАНА

    В Центральной избирательной комиссии состоятся встречи:

    в 09:00 - встреча с Союзом Российской Федерации, Республики Беларусь;

    в 09:30 - встреча с председателем ЦИК Таджикистана;

    в 10:00 – встреча с представителями ЦИК иностранных государств;

    в 11:00 - встреча с МПА СНГ;

    в 12:00 - брифинг для иностранных СМИ;

    в 14:30 – встреча со Средиземноморской ПА;

    в 15:00 - встреча с ОИС;

    в 16:00 - встреча с заместителем председателя ЦИК РФ Булаевым Н.И. По итогам встреч запланированы брифинги для представителей СМИ.

    В 11:45 в МИД РК состоится официальный визит министра иностранных дел Великобритании Джеймса Клеверли в Казахстан. В рамках визита планируется встреча с руководством внешнеполитического ведомства Казахстана.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Астана
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