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    Анонс наиболее важных событий в Казахстане 17 февраля

    16 Февраля 2023, 20:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 17 февраля.

    АСТАНА

    В 9:30 в гостинице «Radisson Hotel Astana» Тюркская академия совместно с Организацией тюркских государств проведет экспертный семинар по теме «Экономические связи и интеграция в тюркском мире».

    В 10:00 пройдут парламентские слушания на тему «Эффективная региональная политика – основа устойчивого социально-экономического развития страны» в рамках реализации Послания Президента народу Казахстана «Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество».

    В 10:00в конференц-зале гостиницы Hilton Garden Inn Astana состоится ежегодная конференция PlastNet 2023 «Рациональное управление отходами пластика: от предотвращения до эффективной переработки».

    В 14:00в гостинице «Думан» пройдет церемония взвешивания участников Гранд-финала республиканского турнира по подтягиванию на турниках Tartyl Fest.

    В 15 : 00по адресу проспект Кабанбай батыра,58 б запланировано открытие Центра обслуживания молодежи.

    В 17:30на территории арт-пространства TSE (Республики 33 а) пройдет первая казахстанская художественная выставка об историях преодоления болезни рака, организованная благотворительным фондом «Seniminmen».

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Астана
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