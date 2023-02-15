Анонс наиболее важных событий в Казахстане 16 февраля

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 16 февраля.

АСТАНА

В 10:00 в Сенате Парламента РК состоятся парламентские слушания на тему «Эффективная региональная политика – основа устойчивого социально-экономического развития страны» в рамках реализации Послания Президента народу Казахстана «Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество».

В 10:00 в Национальном теннисном центре пройдет ежегодный турнир ASIA OPEN 2023. Спортивное состязание будет проводиться среди детей (12-13 лет), юношей (14-15 лет), молодежи (16-17 лет) и взрослых. В соревновании примут участие более 600 спортсменов из Ирана, Кыргызстана, Узбекистана, Индии, России и Казахстана.

В 11:00 в пресс-центре «Службы коммуникаций города Астаны» состоится брифинг на тему «Об открытии спортивного сезона конных видов спорта». Спикеры: государственный тренер по олимпийским видам конного спорта Аманжол Хасенов; руководитель конно-спортивного оздоровительного комплекса «Аргымак» Арман Мусипов.

В 11:00 в управлении полиции района Есиль города Астаны состоится брифинг организованный управлением по противодействию экстремизму департамента полиции города Астаны на тему «Противодействие телефонному терроризму, уголовная ответственность за ложное сообщение об акте терроризма». Спикеры: начальник УПЭ полковник полиции Данияр Шымыркулов.

В 15:00 в бизнес-центре «Avenue» намечена встреча членов отраслевых советов с заместителем акима города Астаны Ерланом Бекмурзаевым.

В 19:00 в ЦКЗ «Qazaqstan» пройдет традиционный творческий вечер «Наследие Алтай-Тарбагатайских песен», организованный государственной концертной организацией «Казахконцерт» имени Розы Баглановой.



