Анонс наиболее важных событий в Казахстане 15 мая

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане15 мая.

В 10:00 состоится пленарное заседание Мажилиса Парламента РК. Депутаты рассмотрят в первом чтении поправки по вопросам обеспечения национальной безопасности и службы в специальных госорганах Казахстана.

В 11:00 в формате онлайн-трансляции состоится брифинг на тему: «О профилактике бытового насилия».

Спикеры: Каржаспеков Руслан Есенгельдиевич – начальник управления Комитета административной полиции МВД Республики Казахстан. Серикбаева Акмарал Абзаловна – старший инспектор по особым поручениям Комитета административной полиции МВД Республики Казахстан.

В 15:00 в конференц-зале отеля Hilton Garden Inn состоится пресс-конференция с участием бизнес-ассоциации о новых правилах субсидирования сельского хозяйства, разработанные МСХ РК.

В 16:00 состоится заседание постоянной комиссии маслихата Астаны по вопросам строительства, экологии, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства.



