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    Анонс наиболее важных событий в Казахстане 15 мая

    14 Мая 2023, 23:40

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане15 мая.

    В 10:00 состоится пленарное заседание Мажилиса Парламента РК. Депутаты рассмотрят в первом чтении поправки по вопросам обеспечения национальной безопасности и службы в специальных госорганах Казахстана.

    В 11:00 в формате онлайн-трансляции состоится брифинг на тему: «О профилактике бытового насилия».

    Спикеры: Каржаспеков Руслан Есенгельдиевич – начальник управления Комитета административной полиции МВД Республики Казахстан. Серикбаева Акмарал Абзаловна – старший инспектор по особым поручениям Комитета административной полиции МВД Республики Казахстан.

    В 15:00 в конференц-зале отеля Hilton Garden Inn состоится пресс-конференция с участием бизнес-ассоциации о новых правилах субсидирования сельского хозяйства, разработанные МСХ РК.

    В 16:00 состоится заседание постоянной комиссии маслихата Астаны по вопросам строительства, экологии, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

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