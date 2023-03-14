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    Анонс наиболее важных событий в Казахстане 15 марта

    14 Марта 2023, 20:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 15 марта.

    АСТАНА

    В 09:30начнется заседание Сената Парламента РК.

    В 11:00в пресс-центре Службы коммуникаций города Астаны состоится брифинг на тему «Об опасности тонкого льда». Спикер: Азамат Кусаинов - начальник управления гражданской обороны ДЧС г.Астана.

    В 12:00в Национальном военно-патриотическом центре старутет чемпионат по тогызкумалаку среди структурных подразделений Центрального аппарата Министерства обороны, Генерального штаба и Вооруженных сил.

    В 15:00 - пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: «О вопросах контроля за качеством оказания государственных услуг и дебюрократизации деятельности государственного аппарата». Спикер: заместитель председателя Агентства РК по делам государственной службы Салауат Муксимов.

    В 17:15в офисе Суда МФЦА и МАЦ состоится церемония награждения финалистов студенческого конкурса по арбитражным слушаниям IAC Central Asia Vis Pre-Moot 2023.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Астана
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