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    Анонс наиболее важных событий в Казахстане 14 марта

    13 Марта 2023, 20:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 14 марта.

    АСТАНА

    В 10:00в Үкімет үйі состоится заседание Правительства. На повестке заседания - итоги социально-экономического развития и исполнение республиканского бюджета за январь-февраль 2023 года; концепция развития молодежной политики; Комплексный план борьбы с наркоманией и наркобизнесом на 2023-2025 годы.

    В 10:00в ЕНУ - международная конференция, посвященная 65-летию казахского телевидения.

    В 11:00в пресс-центре «Службы коммуникаций города Астаны» начнется брифинг «О деятельности дошкольных образовательных организаций города Астаны». Онлайн-конференция будет транслироваться на официальных страницах «Службы коммуникаций города Астаны» в Facebook и Instagram .

    В 12:00 - пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: «Концепция развития сельских территорий РК и местное самоуправление». Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz, https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz.

    В 15.00 в Национальном музее Республики Казахстан пройдет круглый стол (научный семинар) «Наурыз – Ел ұлықтаған Ұлы күн», посвященный празднику Наурыз.

    АЛМАТЫ

    В 12:00 в Казахстанском пресс-клубе - пресс-конференция ОЮЛ «Ассоциация «Лига потребителей Казахстана».

    В 16:00 Центральный государственный музей Республики Казахстан открывает выставку «Ювелирные украшения народов Центральной Азии и Кавказа XVIII – нач. XX вв.» из коллекции князя Азата Акимбека.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Астана Алматы
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