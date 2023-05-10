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    Анонс наиболее важных событий в Казахстане 11 мая

    10 Мая 2023, 22:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане11 мая.

    В 9.00 в Hilton Astana состоится открытие пленарного заседания с участием членов Правительства РК на XI Форуме машиностроителей Казахстана и международной специализированной выставке по машиностроению и металлообработке «Kazakhstan Machinery Fair 2023».

    В 9.30в Международном университете «Астана» стартует международная конференция, посвященная инициативе совместного строительства «Одного пояса и одного пути».

    В 10.00состоится заседание Сената Парламента РК. В повестку дня включен вопрос о Законе Республики Казахстан «О ратификации Соглашения о сотрудничестве государств – участников СНГ по охране и защите прав на объекты авторского права и смежных прав в информационно-телекоммуникационных сетях».

    В 10.00на площадке Технопарка Назарбаев Университета откроется первая фабрика по выпуску коронарных стентов и баллонов в Казахстане и Центральной Азии.

    В 11.00 в пресс-центре «Службы коммуникаций города Астаны» состоится онлайн-брифинг на тему «Итоги деятельности Департамента за 2022 год и 1 квартал 2023 года». Спикер: Тимур Каленов - руководитель Департамента Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан по городу Астане. Пресс-конференция будет транслироваться на официальных страницах «Службы коммуникаций города Астаны» в Facebook facebook.com/rsk.astana01 и Instagram instagram.com/rsk.astana.

    В 15.00 состоится презентация доклада Международного валютного фонда (МВФ) «Перспективы региональной экономики: Ближний Восток и Центральная Азия». Презентация состоится по адресу: г. Астана, проспект Мәңгілік Ел, 57А, здание Qazpatent, 1-этаж.

    В 15.00 начнется пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: «Итоги форума машиностроителей». Спикеры: вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Оспанов Ильяс Есетович; председатель правления Союза машиностроителей Казахстана Пшембаев Мейрам Кудайбергенович. Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz, https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz.

    В 16.00 состоится заседание постоянной комиссии маслихата города Астаны по вопросам строительства, экологии, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства.

    В 19.30 в Дворце Республики новый состав легендарного ансамбля «Гүлдер» представит алматинским зрителям новую концертную программу.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

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