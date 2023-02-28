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    Анонс наиболее важных событий в Казахстане 1 марта

    28 Февраля 2023, 20:40

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 1 марта.

    АСТАНА

    В 9.00 в здании Государственной академической филармонии им. Е. Рахмадиева в честь Всемирного дня гражданской обороны департамент по чрезвычайным ситуациям города Астана проводит торжественное мероприятие с выставкой и показом техники, спасательного оборудования, концертной программой, а также награждением победителей за участие в конкурсах по различным номинациям приуроченные ко Дню гражданской обороны. На мероприятие приглашены представители Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан и городского акимата.

    В 9.30 в отеле SAAD Hotel Astana состоится республиканская конференция «Устойчивое развитие села через поддержку женского предпринимательства», на которой будет дан старт цикла мероприятий, посвященных развитию села и поддержке сельских женщин. Организаторы: ОЮЛ «Коалиция за «зеленую» экономику и развитие G-Global» и Общественный Фонд «Социальная динамика» при поддержке Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК.

    В 10.00 в Сенате состоится встреча депутатов Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности с представителями государственных органов по вопросам готовности к весенне-паводковой ситуации. В мероприятии примут участие представители Министерств по чрезвычайным ситуациям, экологии и природных ресурсов, а также заместители акимов Туркестанской, Жамбылской, Алматинской и Кызылординской областей. Заседание Сената также будет транслироваться в режиме онлайн на сайте www.senate.parlam.kz.

    В 10.00 начнется пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: «1 марта - Всемирный день Гражданской обороны».
    Спикер: председатель Комитета гражданской обороны МЧС РК полковник Бауыржан Сыздыков.
    Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz, https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz.

    В 10.00в Доме дружбы состоится телемост, приуроченный к празднованию Дня благодарности.

    В 11.00 в столичной воинской части 68665 (г. Астана, ул. Шалкар 9/3) будет отмечаться День благодарности, в рамках которого солдаты срочной службы в режиме видеоконференцсвязи свяжутся с родителями и выразят слова благодарности.

    В 11.00 состоится брифинг на тему «ФСМС: О реализации системы ОСМС по г. Астана в 2022 году и планы, изменения текущего года». Место проведения: здание филиала ФСМС по Астане.

    В 11.00 в Astana Hub состоится официальная презентация «Голосования и регистрации ОСИ».

    В 11.00 в Евразийском национальном университете им. Л. Н. Гумилева в рамках празднования Дня благодарности Министерство культуры и спорта Республики Казахстан проведет мероприятие, посвященное выражению благодарности автору Государственного герба Республики Казахстан Жандарбеку Маликбекову за вклад в сферу геральдики.

    В 12.00 пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК на тему «Открытие сезона культурных мероприятий Франкофонная весна 2023».
    Спикеры: Чрезвычайный и Полномочный Посол Армении в Казахстане Армен Гевондян; Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Бельгии в Казахстане Анри Вантигем; Чрезвычайный и Полномочный Посол Канады в Казахстане Алан Хэмсон; Чрезвычайный и Полномочный Посол Франции в Казахстане Дидье Канесс; Чрезвычайный и Полномочный Посол Швейцарии в Казахстане Давид Грихтинг; Чрезвычайный и Полномочный Посол Румынии в Казахстане Мэдэлина Лупу; Чрезвычайный и Полномочный Посол Арабской Республики Египет в Казахстане Манал Эль Шиннави.
    Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz, https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz

    В15.00 начнется пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК на тему «Весенняя призывная кампания 2023 года».
    Спикеры: заместитель министра обороны Дархан Ахмедиев; начальник департамента организационно-мобилизационной работы Генерального штаба Вооруженных сил РК полковник Бауыржан Артыков.
    Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz, https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz.

    В 14.00 в пресс-центре «Службы коммуникаций города Астаны» состоится брифинг на тему «Об итогах социально-экономического развития района Байқоңыр в 2022 году и перспективных планах развития на 2023 год».
    Спикер: аким района «Байқоңыр» города Астаны Ерлан Жаулыбаев. Онлайн-конференция будет транслироваться на официальных страницах «Службы коммуникаций города Астаны» в Facebook и Instagram

    В 19.00 в Государственной концертной организации «Қазақконцерт» имени Розы Баглановой стартует проект по воссозданию легендарного казахстанского творческого коллектива – ансамбля «ГҮЛДЕР».

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Астана
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