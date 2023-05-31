Анонс наиболее важных событий в Казахстане 1 июня

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 1 июня.

АСТАНА

В 9:00 -церемония подписания Меморандума о сотрудничестве между партией Respublica и АОО NIS. В мероприятии примут участие депутат Мажилиса Парламента РК, председатель партии «Respublica» Айдарбек Ходжаназаров и председатель правления АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» Ануар Жангозин. Адрес проведения: ул. Хусейн Бен Талал, 21.

В 10:00 -пленарное заседание Сената Парламента РК.

В 10:00 в отеле «Hilton Astana» состоится 13-ый Международный горно-металлургический конгресс.

В 11:00 в пресс-центре «Службы коммуникаций города Астаны» состоится онлайн-брифинг «О Государственных символах Республики Казахстан, а также актуальных вопросах в области ономастики». Пресс-конференция будет транслироваться на официальных страницах «Службы коммуникаций города Астаны» в Facebook и Instagram.

В 11:00 в Евразийском национальном университете им. Л.Н. Гумилева начнется республиканская научно-практическая конференция, посвященная 85-летию со дня рождения автора Государственного Флага Шакена Ниязбекова.

В 11:00 на водно-спасательной базе и территории городского пляжа столичный департамент по ЧС проводит масштабное мероприятие с участием детей, пожарных-спасателей, кинологов, водолазов.

В 12:00 экспертный круглый-стол РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК «Защита прав детей и обеспечение их безопасности». Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz, https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz.

В 13:00 в Национальной академической библиотеке РК к Международному дню детей пройдет праздничное мероприятие «Балдаурен».

В 13:00 Республиканская «Единая детско-юношеская организация «Жас Ұлан» ко Дню защиты детей проводит в Астане шествие родителей и детей (по бульвару Нуржол от ТРЦ «Керуен» до монумента «Байтерек»).

В 15.00 пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: «О социальной поддержке семей с детьми». Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz, https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz.

В 16:00во Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова - официальная церемония открытия Чемпионата Казахстана по Бочча - паралимпийскому виду спорта.

АЛМАТЫ

В 9:30в отеле Ритц-Карлтон состоится крупнейшее IT-событие для бизнеса в Казахстане - SAP Discovery Day Almaty 2023. Мероприятие соберет на единой площадке руководителей различных бизнес-направлений ведущих компаний из Казахстана, Таджикистана, Туркменистана и Кыргызстана.

В 15:00 ко Дню защиты детей в Актовом зале Национальной библиотеки Республики Казахстан состоится презентация сборника из 32 народных сказок «Я вам сказку расскажу. Сказки народов Казахстана», подготовленного издательством «Көкжиек-Горизонт».



