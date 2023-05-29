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    Анонс наиболее важных событий в Астане 30 мая

    29 Мая 2023, 23:14

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 30 мая.

    АСТАНА

    В 09:00в отеле Ritz-Carlton состоится 7-е заседание КазахстанскоИспанского делового совета.

    В 10:00в Үкімет үйі начнется заседание Правительства. На повестке заседания

    развитие гражданской авиации; комплексные меры по профилактике и лечению ВИЧ-инфекции.

    В 10:00в офисе АО «Самрук-Қазына» запланивано заседание Общественного совета, посвященное итогам деятельности АО «Казахтелеком» в 2022 году.

    В 11:00созывается внеочередная сессия маслихата города Астаны восьмого созыва.

    В 11:00в пресс-центре Службы коммуникаций города Астаны начнется онлайн-брифинг на тему «Детская шалость с огнем и их последствия. О профилактике возгораний сухостоя».

    В 15:00в комитете Мажилиса по социально-культурному развитию пройдет круглый стол «О состоянии систем безопасности в организациях дошкольного и среднего образования».

    В 15:00 - пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: «О развитии гражданской авиации и обеспечении безопасности полетов».

    В 15:00в пресс-центре Службы коммуникаций города Астаны начнется онлайн-брифинг на тему «О поддержке молодых семей».

    В 16:00в Мажилисе Парламента РК пройдет круглый стол на тему «Заработная плата должна позволять жить, а не выживать».

    Автор:

    Ринат Дусумов

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