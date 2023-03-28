Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.01 eur/kzt 485.59

    rub/kzt 5.36 cny/kzt 64.79
Прогноз погоды
Астана+11+13℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Северо-Казахстанская область

    Аномально теплый март установился в СКО

    28 Марта 2023, 23:23

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в марте складываются аномально теплые погодные условия. Об этом сообщила на заседании акимата директор филиала РГП «Казгидромет» Кымбат Мергалимова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В регионе отмечается раннее начало весенних процессов: активное снеготаяние, формирование талого стока, оттаивание почвы.

    «Наибольшее оттаивание почвы наблюдается в районе им. Г.Мусрепова, Тайыншинском, Акжарском, Тимирязевском - на 20-33 см. Это раньше от прошлогодних дат на 10-15 дней. Наблюдается раннее ослабление ледовых явлений. На притоках Акмолинской области - интенсивное повышение уровней воды, до 33 см в сутки. В нашей области - незначительные подъемы, до 3-5 см. Продолжается ослабление ледовой обстановки, вода на льду. Толщина льда на реках составляет 34-98 см», - проинформировала К.Мергалимова.

    Площадь территории области, покрытая снегом, за неделю уменьшилась на 17% и составляет 83%. Наблюдается сход снежного покрова в Тайыншинском, Уалихановском и Акжарском районах.

    Объем влагозапасов притока в Сергеевское водохранилище превышает средние многолетние значения на 139%.

    «Сопутствующим фактором, влияющим на уровни подъема реки, является наполнение Сергеевского водохранилища. Сейчас его наполняемость составляет 70%, Петропавловского гидроузла - 87%. Ожидаемый объем стока весеннего половодья в Сергеевское водохранилище - около 1 млрд кубических метров», - сказала К.Мергалимова.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Погода
    Новости по теме
    Новости по теме
    В Атырау и Актобе ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    Перелив через гребень плотины уменьшился в СКО
    В пяти городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    Дожди ожидаются 9 апреля на большей части республики
    Популярное
    1 Движение семи автобусных маршрутов временно изменили в Астане
    2 Строительство дороги между Кентау и аэропортом Туркестана завершат до конца года
    3 Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Гурбангулы Бердымухамедову
    4 25 призывников из ВКО отправятся служить в Актау
    5 Перелив через гребень плотины уменьшился в СКО
    Новости партнеров