Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 441.74 eur/kzt 476.15

    rub/kzt 5.51 cny/kzt 62.61
Прогноз погоды
Астана+21+23℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Анна Данилина проиграла в «парах» на турнире в Рабате

    25 Мая 2023, 09:19

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Первая ракетка Казахстана в парном разряде Анна Данилина провела второй матч на грунтовом турнире в столице Марокко Рабате, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В паре с теннисисткой из Венгрии Тимеей Бабош казахстанка потерпела разгромное поражение в двух сетах от американо-российского дуэта Сабрина Сантамария — Яна Сизикова с общим счетом 3:6, 1:6. Игра продлилась один час и четыре минуты.

    По ходу игры Данилина и Бабош исполнили три подачи навылет и совершили столько же двойных ошибок. Также казахстанка и венгерка выиграли шесть очков и два гейма подряд.

    Казахстанская теннисистка на данный момент занимает 24-ю строчку рейтинга WTA в парном разряде.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Спорт Теннис
    Новости по теме
    Новости по теме
    Казахстанские теннисисты узнали соперников на «Ролан Гаррос»
    Елена Рыбакина вошла в список Forbes
    Григорий Ломакин не сумел пробиться в четвертьфинал турнира в Боснии и Герцеговине
    Женская команда Казахстана по регби вышла в финал чемпионата Азии
    Популярное
    1 Ряд кадровых перестановок произвели в акимате Костанайской области
    2 Три объекта водного хозяйства в Жетысуской области находятся в аварийном состоянии – сенатор
    3 Сколько средств предусмотрено на субсидирование стоимости услуг по подаче воды в РК
    4 Более 29 млн га сельхозземель фактически не пригодны для дальнейшего использования
    5 Площадь новых орошаемых земель превысила 50 тысяч га – Минсельхоз