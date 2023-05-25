Анна Данилина проиграла в «парах» на турнире в Рабате

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Первая ракетка Казахстана в парном разряде Анна Данилина провела второй матч на грунтовом турнире в столице Марокко Рабате, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В паре с теннисисткой из Венгрии Тимеей Бабош казахстанка потерпела разгромное поражение в двух сетах от американо-российского дуэта Сабрина Сантамария — Яна Сизикова с общим счетом 3:6, 1:6. Игра продлилась один час и четыре минуты.

По ходу игры Данилина и Бабош исполнили три подачи навылет и совершили столько же двойных ошибок. Также казахстанка и венгерка выиграли шесть очков и два гейма подряд.

Казахстанская теннисистка на данный момент занимает 24-ю строчку рейтинга WTA в парном разряде.







