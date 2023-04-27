Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 453.39 eur/kzt 498.18

    rub/kzt 5.63 cny/kzt 65.5
Прогноз погоды
Астана+20+22℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Ассамблея народа Казахстана

    АНК – это точка роста казахстанской идентичности – Никита Шаталов

    27 Апреля 2023, 21:00

    АСТАНА. КАЗНФОРМ - Все реформы и выступления Президента преследуют одну цель – повышение устойчивости нашего государства и общества. Об этом заявил депутат Мажилиса Никита Шаталов, комментируя прошедшую сессию Ассамблеи народа Казахстана, передает МИА «Казинформ».

    «Мы идем на изменение политической системы и структуры экономики, несмотря на серьезные геополитические сдвиги, чтобы быстрее адаптироваться к постоянно меняющейся ситуации. Другое важное направление, о котором сегодня Глава государства говорил на сессии АНК, – это укрепление гражданской идентичности. Это непростой путь в условиях информационных войн, которые беспокоят и наше общество. Но важно понимать, что мы состоялись как политическая нация. Мы, прежде всего, нация, скрепленная едиными символами и образом жизни, сформированным в мультикультурной среде. История нашего государства сложилась таким образом, что наша нация представляет собой крепкий сплав различных культур и языков, и это как раз и делает нас сильнее и устойчивее перед различными кризисами. Благодаря этому мы находим решение любых проблем вне зависимости от их сложности», - написал в Telegram Никита Шаталов.

    Как отметил мажилисмен, в сегодняшнем выступлении Президент обозначил направления, которые позволят сделать казахстанскую идентичность ещё крепче.

    «Первое – и это очень актуально в текущей геополитической ситуации – это ориентация только на наши национальные интересы, исключительно казахстанская прагматика вне зависимости от того, что происходит вокруг нас. Второе – недопустимость внутренних провокаций и дискриминации, чёткое понимание ответственности за слова и действия и границ собственной и чужой свободы. Третье – государственный язык как инструмент объединения казахстанцев и повышения доверия друг к другу. Здесь важно отметить, что употребление казахского языка будет нарастать благодаря демографии. Это глубинный социальный тренд, и билингвальность вскоре станет нормой для абсолютного большинства наших граждан. Четвертое – активное участие АНК в местном самоуправлении и решении вопроса с компактным проживанием различных этнических групп, особенно в сельской местности. Это общий тренд, связанный с децентрализацией управления на всех уровнях и повышением разнообразия и представительства интересов», - перечислил эксперт.

    «Ещё отдельно хочется сказать, что, несмотря на то, что институт Ассамблеи несколько раз пытались «списать» в публичном поле, он сохраняет свою устойчивость и востребованность. Это подчеркнул и Глава государства. АНК – это как раз точка роста казахстанской идентичности и площадка, которая позволяет нивелировать социальные риски, искать консенсус по различным вопросам и продвигать наши общие ценности», - резюмировал Н.Шаталов.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    АНК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Сколько людей разных национальностей проживает в Казахстане
    В костанайской полиции несут службу представители 21 этноса
    Мечтаю получить гражданство Казахстана – российский блогер Иван Червинский
    Нужно быть готовым дотировать все проекты по казахскому языку – Талгат Калиев
    Популярное
    1 Судья Верховного суда Дана Токмурзина освобождена от должности
    2 Мурат Умралеев назначен акимом Шынгырлауского района ЗКО
    3 Особенного ребенка избивали в детском саду в Астане
    4 Сотрудничество в авиационной сфере обсудили Премьер-Министр РК и глава компании TAV Airports Holding
    5 Снижение вреда в борьбе с вредными привычками: эксперты обсудили эффективность подхода
    Новости партнеров