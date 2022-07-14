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    Анимационный фильм «Базз Лайтер» не выйдет в прокат в кинотеатрах Казахстана

    14 Июля 2022, 15:10

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Анимационный фильм «Базз Лайтер» не выйдет в прокат в кинотеатрах Казахстана. Об этом сообщил министр культуры и спорта РК Даурен Абаев на своей странице в instagram, передает МИА «Казинформ».

    «В ответ на многочисленные запросы граждан и СМИ сообщаю: прокат анимационного фильма «Базз Лайтер» на территории Казахстана осуществляться не будет», - написал Даурен Абаев.

    В казахстанской прокат «Базз Лайтер» должен был выйти 14 июля 2022 года.

    Базз Лайтер - так зовут астронавта, главного героя мультфильма. Скандал разгорелся из-за кадра, в котором показан поцелуй в губы двух мультяшных персонажей женского пола.

    Анимационный фильм рассчитан на маленьких зрителей и имеет возрастное ограничение 6+.

    Мультфильм был запрещен к показу в таких странах, как Египет, Ирак, Сирия, Иордания, Саудовская Аравия и Малайзия. Всего в списке 14 государств.

    Автор:

    Алла Серикбаева

    Культура Минкультуры Общество Даурен Абаев
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