Анимационные сериалы по формированию у детей стрессоустойчивости создадут в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Создать серию анимационных телесериалов по формированию стрессоустойчивости и выхода из критической ситуации планируют в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Такие меры предусмотрены в проекте Комплексного плана по защите детей от насилия, превенции суицида и обеспечения их прав и благополучия на 2023-2025 годы «Бала қорғау», размещенном на портале Открытые НПА.

«Создать серию анимационных телесериалов по формированию стрессоустойчивости и выхода из критической ситуации. Создание и транслирование позитивных видеосюжетов о работе педагогов-психологов, социальных педагогов», - отмечено в документе.

Кроме того, планируется принятие мер по ответственному подходу средств массовой информации к теме освещения проблем детства, а также освещение темы безопасности детей в общественном транспорте, вокзалах, аэропортах, местах массового скопления людей, в кинотеатрах перед показом фильмов, школах, больницах, детских садах, колледжах, ВУЗах, площадях.

Ранее сообщалось, что криминогенная ситуация в подростковой среде осложнилась (2021 г. – 1529, 2022 г. – 1735), допущен значительный рост (12%) числа преступлений, совершенных несовершеннолетними.

При этом показатель количества уголовных правонарушений в отношении детей также остается стабильно высоким (2021 г. – 2088, 2022 г. – 2005).

Рост уголовных правонарушений в отношении детей в разрезе регионов отмечается в Алматы - на 58,9% (с 90 до 143), Западно- Казахстанской - на 39,4% (с 109 до 152), Павлодарской - на 32,8% (с 61 до 81), Мангистауской - на 21,7% (с 69 до 84), Актюбинской - на 14,3% (с 84 до 96), Алматинской - на 1,1% (с 183 до 185) областях.

В Казахстане намерены утвердить комплексный план по защите детей от насилия.



