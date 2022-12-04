Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 467.99 eur/kzt 488.82

    rub/kzt 7.7 cny/kzt 65.06
Прогноз погоды
Астана-19-21℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Ангелина Лукас выступила с заявлением перед боем за титул чемпионки мира

    4 Декабря 2022, 05:43

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстанская боксерша Ангелина Лукас (2-0, 1 КО) поделилась эмоциями от предстоящего ей 11 декабря боя за титул чемпионки мира в наилегчайшем весе по версии UBO, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Соперницей отечественной спортсменки станет Лулу Кайаге (8-8-3, 2 КО) из Танзании.

    «Уже совсем скоро я выйду на ринг и буду сражаться за титул чемпиона мира! Счастлива, что бой будут транслировать на DAZN (сервис, транслирующий спортивный контент в прямом эфире). Миллионы людей увидят это событие.

    Вперед Казахстан! 11 декабря. «Алматы Арена». Я хочу показать наш казахстанский бокс. И завоюю титул чемпиона мира для народа Казахстана», - написала в Instagram Ангелина.

    В октябре 2022 года сообщалось, что казахстанка Ангелина Лукас завоевала первый титул в профессиональном боксе.
    Алматы Спорт Бокс Ангелина Лукас
    Новости по теме
    Новости по теме
    Названы позиции казахстанских боксеров в рейтинге IBF
    Более 20 медалей завоевали карагандинские параспортсмены на Всемирных играх IWAS
    Стала известна третья пара четвертьфинала ЧМ-2022 по футболу
    Бразилия разгромила Южную Корею и вышла в четвертьфинал чемпионата мира
    Популярное
    1 Заменены порядка двух тысяч батарей во всех 12 домах, где нет тепла – аким Экибастуза
    2 Кумар Аксакалов обратился к костанайцам
    3 Когда снимут режим ЧС в Экибастузе
    4 Две новостройки остались без тепла в Караганде
    5 Назначен начальник управления Комитета по правовой статистике и спецучетам Акмолинской области
    Новости партнеров