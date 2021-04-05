Анджелина Джоли стала «крестной матерью» новой программы ЮНЕСКО

ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ - Голливудская звезда окажет поддержку необычной программе ЮНЕСКО. Она направлена на достижение двух целей: расширение возможностей женщин и сохранение биоразнообразия, передает МИА «Казинформ« со ссылкой на «Новости ООН».

Новая программа будет осуществляться в пяти биосферных заповедниках ЮНЕСКО.

Начиная с 21 июня десять женщин из пяти биосферных заповедников будут ежегодно проходить 30-дневный курс ускоренной подготовки. Курсы будут организованы в Провансе при Французской обсерватории апиологии. Предполагается, что за пять лет обучение пройдут 50 женщин. Они ознакомятся с теоретическими и практическими основами пчеловодства, включая управление профессиональной пасекой.

По завершении курса женщины получат диплом профессионального пчеловода-предпринимателя, а также станут членами международной сети женщин-пчеловодов. Анджелина Джоли намерена встречаться с женщинами-пчеловодами и отслеживать их успехи.

«Я рада познакомиться с женщинами со всего мира, принимающими участие в этой программе. Я с нетерпением жду возможности встретиться с ними и узнать об их культуре и окружающей среде, а также о той роли, которую играют в этом пчелы, – заявила актриса, которую в ЮНЕСКО назначили «крестной матерью» новой инициативы. – Я надеюсь, что полученные знания помогут им обрести независимость и позволят зарабатывать на жизнь в своих странах…».

Главная цель этой программы – защитить пчел, увеличить их популяцию, повысить осведомленность о роли пчел в нашей жизни – пчелы и другие насекомые и животные опыляют 90 процентов растений, многие из которых являются для человека источником питания.

Но не менее важно дать женщинам возможность получить новые навыки и начать свое дело. В ЮНЕСКО считают, что на сегодняшний день женщины слабо задействованы в проектах по защите биоразнообразия. «Программа «Женщины на защиту пчел» не только демонстрирует нашу взаимосвязь с другими живыми организмами, но и поощряет женщин к тому, чтобы становиться инициаторами перемен, заниматься рациональным пчеловодством в биосферных заповедниках ЮНЕСКО и обучать ему других…», – заявила глава ЮНЕСКО Одрэ Азуле.

В течение первых двух лет программа будет осуществляться в Катунском биосферном заповеднике в России, на Острове Ируаз во Франции, в Силе в Италии, Центральных Балканах в Болгарии, Козьянске и Обсотелье в Словении, Тонлесапе в Камбодже, Кафе в Эфиопии, Национальном парке вулканов в Руанде и Сишуанбаньне в Китае.

К 2025 году в 25 биосферных заповедниках ЮНЕСКО будет построено 2500 ульев и восстановлена популяция 125 миллионов пчел. Все 50 женщин, которые пройдут профессиональную подготовку, получат поддержку в организации собственных пчеловодческих хозяйств.