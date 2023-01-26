Андрей Лукин в Сенате возглавил Комитет по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Андрей Лукин в Сенате возглавил Комитет по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

За его назначение депутаты проголосовали на заседании Сената.

Лукин Андрей Иванович родился 28 июля 1961 года в Целинограде. Окончил Целиноградский инженерно-строительный институт, Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова.

Трудовой стаж:

- Пожарный СВПЧ-85 УВД Целиноградского облисполкома (1982-1983);

- Старший инженер треста «Целинтрансстрой» (1985);

- Оперуполномоченный ОБХСС Советского РОВД, старший оперуполномоченный, заместитель начальника ОБХСС Целиноградского ГОВД, начальник 2-го отделения милиции Целинограда, начальник Восточного отдела внутренних дел Акмолы, начальник управления внутренних дел Акмолы, начальник УГСК Акмолы, начальник управления экономической полиции Министерства внутренних дел Республики Казахстан, начальник Восточного ОВД Акмолы (1985-1998);

- Директор департамента жилья Астаны (05.1998-07.2003);

- Директор департамента и правовой работы аппарата Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан (07.2003-09.2003);

- Вице-министр индустрии и торговли Республики Казахстан (09.2003-04.2005);

- Заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции) (04.2005-02.2012);

- Первый заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции) (02.2012-11.2014);

- Заместитель акима Астаны (12.2014-2017);

- Заместитель Генерального прокурора Республики Казахстан (08.2017-04.2019).

- Депутат Сената Парламента Республики Казахстан с 12.08.2019.

Фото: senate.parlam.kz



