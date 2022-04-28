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    Андрей Голубев вышел в полуфинал теннисного турнира в Германии

    28 Апреля 2022, 23:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанский теннисист Андрей Голубев вышел в полуфинал турнира серии ATP 250 в Мюнхене, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ФТК.

    Казахстанец в дуэте с французом Фабрисом Мартеном обыграл братьев Шабановых из Сербии со счетом 6-3, 7-5. За матч, который длился один час и 34 минуты, Андрей с Фабрисом реализовали три из семи возможных брейк-поинтов при двух двойных ошибках и двух эйсах.

    В полуфинале казахстанско-французский дуэт сыграют с Рафаэлем Матосом (Бразилия)/Давид Вега-Эрнандесом (Испания).

    Другой казахстанец Денис Евсеев не прошел в третий круг турнира серии Челленджер в Риме (Италия) в одиночном разряде. Во втором круге Евсеев проиграл итальянцу Джанмарко Морони со счетом 0-6, 1-6.

    Ранее сообщалось, что теннисист Андрей Голубев обыграл олимпийских чемпионов.

    Напомним , теннисист Недовесов вышел в четвертьфинал турнира в Португалии.

    Теннисист из Казахстана Дмитрий Попко завершил выступления на теннисном турнире в Чехии.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Спорт Германия Теннис
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