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    Андрей Голубев вышел в финал теннисного турнира в Турине

    20 Мая 2023, 21:24

    ТУРИН. КАЗИНФОРМ - Теннисист из Казахстана Андрей Голубев сыграл матч третьего круга на турнире серии «Челленджер» парного разряда в итальянском Турине, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В паре с украинским спортсменом Денисом Молчановым казахстанец одержал победу над уругвайско-чешским дуэтом Ариэль Бехар — Адам Павлашек в трех сетах с общим счетом 6:4, 5:7, 10:5. Встреча продлилась один час 24 минуты.

    За время игры пара Голубева и Молчанова исполнила три подачи навылет и не совершила ни одной двойной ошибки. Также казахстанец и украинец выиграли семь очков и три гейма подряд.

    Отметим, что данный матч состоялся на стадии полуфинала турнира.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Спорт Теннис
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