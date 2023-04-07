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    Анархан Дюсенова назначена руководителем аппарата Минтруда и социальной защиты населения РК

    7 Апреля 2023, 10:17

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Приказом министра труда и социальной защиты населения Дюсенова Анархан Калиевна назначена на должность руководителя аппарата Министерства труда и социальной защиты населения РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

    Анархан Дюсенова родилась в 1971 году в Северо-Казахстанской области.

    Окончила Кокчетавское медицинское училище, Кокшетауский государственный университет им. Ш. Уалиханова и Северо-Казахстанский государственный университет им. М. Козыбаева.

    Трудовую деятельность начала в 1990 году лаборантом Кокчетавского облтубдиспансера.

    1991-1994 гг. — медсестра детского сада.

    1994-2003 гг. — патронажная медсестра Чермошнянского ФАПа.

    В 2003-2006 годы работала секретарем Тайыншинского районного маслихата.

    В 2006-2011 годы занимала должность заместителя акима Тайыншинского района.

    В 2011-2014 годы работала первым заместителем председателя Тайыншинского территориального филиала НДП «Нур Отан».

    В 2014-2017 годы работала заместителем акима Северо-Казахстанской области по социальным вопросам.

    2017-2018 гг. — заместитель председателя Комитета труда, социальной защиты и миграции МТСЗН РК.

    2018-2019 гг. — директор департамента организационной и территориальной работы центрального аппарата партии «Нур Отан».

    В 2019-2021 годы являлась вице-президентом, управляющим директором АО «Центр развития трудовых ресурсов».

    С июля 2021 года и по настоящее время занимала должность заместителя председателя Комитета труда, социальной защиты и миграции Министерства труда и социальной защиты населения РК.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Правительство РК Минтруда РК Назначения
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