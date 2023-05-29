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    Анализ фактически не действующих статей Уголовного кодекса провели в Казахстане

    29 Мая 2023, 17:25

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За последние три месяца прошлого года проведен анализ фактически не действующих 1 151 статьи Уголовного и Уголовно-процессуального кодекса. Об этом на брифинге в Службе центральных коммуникаций сообщила вице-министр юстиции Алма Муканова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В прошлом году в своем Послании народу Казахстана Глава государства подчеркнул необходимость проведения ревизии уголовного и Уголовно-процессуального кодексов, избавления от всех норм, которые фактически не работают или препятствуют отправлению правосудия, а также важность обеспечения стабильности уголовного и Уголовно-процессуального законодательства. Поэтому Минюст наделен полномочиями по корректировке этих кодексов. В свою очередь, при Министерстве юстиции создан проектный офис и межведомственная рабочая группа по вопросам совершенствования уголовного и Уголовно-процессуального законодательства», - сказала Алма Муканова.

    По ее словам, в состав проектного офиса вошли представители правоохранительных и специальных государственных органов, судебного, научного и адвокатского сообщества.

    «В период с октября по конец декабря прошлого года проектным офисом с учетом практики применения настоящих кодексов и статистических данных проведен анализ в общей сложности 1 151 статьи для выявления неработающих норм, коллизий, пробелов и норм, препятствующих правосудию. Из них проанализировано 485 статей Уголовного кодекса и 666 статей Уголовно – процессуального кодекса», - сообщила Алма Муканова.

    Автор:

    Серик Сабеков

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