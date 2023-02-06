Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.79 eur/kzt 482.57

    rub/kzt 6.19 cny/kzt 66.25
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Амнистия в Иране: на свободу выйдут участники антиправительственных манифестаций

    6 Февраля 2023, 01:01

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Верховный лидер аятолла Али Хаменеи согласился с предложением главы судебной власти аятоллы Голама Хоссейна Эджеи о помиловании или смягчении приговора десятков тысяч обвиняемых, задержанных в ходе недавних событий в стране, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на IRNA.

    Решение принято в связи с 44-й годовщиной победы Исламской революции и праздниками месяца Раджаб.

    Те, которые занимались шпионажем в пользу иностранцев, имели прямой контакт с агентами иностранных разведслужб, совершали убийство и умышленные ранения, совершали разрушения и поджог государственных, военных и общественных объектов и имеют частного истца, исключены от помилования или смягчения приговора.

    Как передает ИА «Анадолу», точное число лиц, на которых распространяется амнистия, станет известно после оценки судебных органов.

    Масштабные протесты захлестнули Иран в связи с гибелью 22-летней Махсы Амини 17 сентября. Девушка была задержана 13 сентября полицией нравов за «неправильное ношение хиджаба» и скончалась 16 сентября. В ответ жители десятков городов Ирана вышли на улицы.

    В ходе протестных акций, продолжающихся в стране месяцами, были задержаны свыше 10 тысяч человек.

    За участие в протестах на скамье подсудимых оказались свыше 1 тысячи человек, в отношении четверых приведена в исполнение высшая мера наказания- смертная казнь.

    Базирующаяся в Норвегии Иранская организация по правам человека (IHR) 9 января сообщила о гибели 481 человек в ходе массовых акций протеста, охвативших Исламскую Республику после гибели 22-летней Махсы Амини.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Иран Мировые новости
    Новости по теме
    Новости по теме
    Группа экстремистов штурмует главный офис полиции Карачи
    СМИ: Катар намерен купить «Манчестер Юнайтед»
    В Турции спасли мужчину из-под завалов спустя 278 часов после землетрясения
    Число жертв схода лавин в Таджикистане возросло до 18
    Популярное
    1 Двух мужчин спасли в Турции на 261-й час после землетрясения
    2 Кафе возместило моральный ущерб жителю Тараза за отказ в посещении
    3 Дорогу Караганда-Балхаш достроят в 2023 году
    4 Аким Актобе: Жители не должны страдать из-за действий перевозчиков общественного транспорта
    5 Опубликован календарь итоговых экзаменов в школах Казахстана
    Новости партнеров