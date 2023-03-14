Амина Малгаждар получила престижную награду Nickelodeon Kids Choice Awards

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 12-летняя инфлюенсер из Казахстана Амина Малгаждар (Аминка Витаминка) получила престижную награду Nickelodeon Kids Choice Awards, передает МИА «Казинформ».

Nickelodeon, один из самых популярных в мире развлекательных брендов для детей, объявил победителей ежегодной премии Kids Choice Awards. Церемония в Лос-Анджелесе была наполнена экстремальными трюками и включала в себя выступления мировых звезд, специальные награды Адаму Сэндлеру и Оптимусу Прайму из «Трансформеров», эксклюзивные анонсы долгожданных художественных фильмов и захватывающие сюрпризы.

Специальный серебряный дирижабль «Король комедии» был вручен Адаму Сэндлеру за плодотворную карьеру в комедии в качестве актера, сценариста, продюсера, комика и музыканта на протяжении 30 лет. Он принял награду, сидя на огромном троне, после чего получил традиционный для этой церемонии гигантский фонтан зеленого слайма. Награда за жизненные достижения героическому лидеру автоботов Оптимусу Прайму была вручена актерами из выходящего на экраны в этом году фантастического боевика «Трансформеры: Восхождение Звероботов».

Награда в номинации «Любимое детское телешоу» досталась сериалу «Волшебные покровители: Еще волшебнее», а в номинации «Любимое семейное телешоу» ее получил сериал «Уэнсдей». Его главная звезда Дженни Ортега удостоилась оранжевого дирижабля как любимая телеактриса в семейной категории. «Губка Боб Квадратные Штаны» был назван любимым анимационным шоу, а «Соник 2 в кино» получил награду как любимый фильм. Милли Бобби Браун была признана любимой киноактрисой за роль в фильме «Энола Холмс 2». Дуэйн Джонсон был назван любимым киноактером за роль в фильме «Черный Адам». В музыкальных номинациях награды были присуждены, среди прочих, Тейлор Свифт, Гарри Стайлсу и группе BTS.

Наряду с мировыми суперзвездами награды Nickelodeon Kids' Choice Awards в региональных номинациях получили инфлюенсеры из разных стран мира. В этом году, впервые в истории премии, проводилось голосовании в номинации «Любимый казахстанский инфлюенсер». Награда в ней досталась Амине Малгаждар (Аминка Витаминка). Она создает для своей аудитории жизнерадостный контент, в которым делится шутками и хорошим настроением. В YouTube за творчеством Аминки следят 5,52 млн человек, а в Instagram на нее подписаны 1,3 млн пользователей соцсети.

«Для меня эта награда имеет особое значение, так как можно сказать, что именно телеканал Nickelodeon вдохновил меня начать творческую карьеру. Однажды, смотря его, я сказала маме: «Я тоже хочу, чтобы меня показывали по телевизору». Именно после этой фразы родители делали всё возможное для осуществления моей мечты. Благодарю всех, кто меня поддерживал и голосовал», - поделилась впечатлениями победительница в номинации «Любимый казахстанский инфлюенсер Амина Малгаждар (Аминка Витаминка).

Nickelodeon, который создан 43 года назад, является развлекательным брендом номер один для детей. Его стремления ставить детей на первое место во всем, принесло ему заслуженную любовь и популярность в самых разных точках планеты. Бренд включает в себя телевизионные программы и студии в США и по всему миру, а также потребительские товары, цифровые технологии, парки развлечений, издательскую деятельность и производство фильмов. Nickelodeon является частью глобального портфеля развлекательных брендов компании Paramount.



