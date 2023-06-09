Американские компании заинтересовались казахстанской сферой IT

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров рассказал об интересе со стороны американских компаний к ряду отраслей нашей экономики, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Позавчера прошел бизнес-форум с американскими компаниями, который был организован Торговой палатой США совместно с Министерством торговли и интеграции. И у них действительно большой интерес, они приехали на форум, чтобы воочию увидеть потенциал. Они встречаются с отраслевыми министерствами, проводят встречи B2B, чтобы понять потенциал нашего рынка. Уже видно, что они заинтересованы, иначе бы они не приехали», - сказал Алибек Куантыров на брифинге в рамках Международного форума Астана.

По его словам, американцам интересны самые разные отрасли.

«И сейчас они проявляют интерес чтобы работать не только с крупными компаниями, которые инвестируют в нефтегазовую сферу, но и в развитие производства, машиностроения, IT-индустрии, развитие инфраструктуры. Конечно, они видят бурное развитие IT-отрасли в нашей стране, у нас есть свои «единороги», активно развивается Fintech, и т.д. Думаю, мы можем с ними очень тесно взаимодействовать, тем более их продуктами активно пользуются в нашей стране. Мы встречались с Google, и будем уже обсуждать точечно какие-то вопросы», - добавил министр.



