Американская санитарная компания наняла более 100 детей на опасные работы

ВАШИНГТОН. СИНЬХУА-КАЗИНФОРМ - Одна из крупнейших в США компаний по санитарному надзору за продуктами питания наняла более 100 детей на опасные работы. Об этом сообщило в пятницу Министерство труда страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Синьхуа».

Компания Packers Sanitation Services /PSSI/, базирующаяся в городе Килер штата Висконсин, выплатила 1,5 млн долларов США гражданских штрафов после того, как расследование Минтруда показало, что компания «задействовала по меньшей мере 102 ребенка в возрасте от 13 до 17 лет на опасных работах и заставляла их трудиться в ночную смену на 13 предприятиях по переработке мяса в восьми штатах», говорится в заявлении.

Согласно расследованию, которое началось в августе 2022 года, дети работали с опасными химическими веществами и чистили оборудование для переработки мяса, включая ножовочные станки, пилы для распиловки грудной кости и машины для разрубания голов.

«Нарушения в сфере детского труда в этом случае были системными, охватывали восемь штатов и явно указывают на общекорпоративный провал Packers Sanitation Services на всех уровнях», - сказала первый заместитель главы отдела заработной платы и рабочих часов Минтруда Джессика Лума.

«Эти дети никогда не должны были работать на мясокомбинатах. Это может происходить, только если работодатели изначально не берут на себя ответственность за предотвращение нарушений правил детского труда», - добавила она.

Соединенные Штаты - единственная страна в мире, которая не ратифицировала Конвенцию ООН о правах ребенка.





Фото: Josh Funk/AP