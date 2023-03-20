AMANAT проверит состояние пострадавших от паводков объектов на западе Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Члены партии «AMANAT» проверят состояние объектов инфраструктуры и дорог в Западно-Казахстанской и Актюбинской областях, пострадавших от паводков. Об этом передает МИА «Казинформ».

«Решать проблемы людей – первоочередная задача партии «AMANAT». На прошлой неделе члены республиканского штаба партии во время агитационной кампании посещали Западно-Казахстанскую и Актюбинскую области, где своими глазами увидели последствия паводков в регионе. AMANAT держал эту ситуацию на постоянном контроле, поэтому сразу после завершения голосования делегация кандидатов в депутаты и активисты партии отправились в данные регионы снова, чтобы встретиться с жителями подтопленных домов и оказать гуманитарную помощь», - написал в Facebook исполнительный секретарь партии Елнур Бейсенбаев.

По его словам, аманатовцы также проверят состояние объектов инфраструктуры и дорог, соберут информацию о необходимой помощи, чтобы все пострадавшие получили компенсацию за принесенный ущерб и жизнь в регионе вернулась в привычное русло.

«В нашей программе мы поставили себе цель модернизировать инфраструктуру по всей стране, защитить жителей наших городов и сел от сезонных паводков и подтоплении, а также навести порядок в системе гидротехнических сооружений. «AMANAT» всегда вместе с народом!» - заявил Елнур Бейсенбаев.



