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    AMANAT проверит состояние пострадавших от паводков объектов на западе Казахстана

    20 Марта 2023, 16:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Члены партии «AMANAT» проверят состояние объектов инфраструктуры и дорог в Западно-Казахстанской и Актюбинской областях, пострадавших от паводков. Об этом передает МИА «Казинформ».

    «Решать проблемы людей – первоочередная задача партии «AMANAT». На прошлой неделе члены республиканского штаба партии во время агитационной кампании посещали Западно-Казахстанскую и Актюбинскую области, где своими глазами увидели последствия паводков в регионе. AMANAT держал эту ситуацию на постоянном контроле, поэтому сразу после завершения голосования делегация кандидатов в депутаты и активисты партии отправились в данные регионы снова, чтобы встретиться с жителями подтопленных домов и оказать гуманитарную помощь», - написал в Facebook исполнительный секретарь партии Елнур Бейсенбаев.

    По его словам, аманатовцы также проверят состояние объектов инфраструктуры и дорог, соберут информацию о необходимой помощи, чтобы все пострадавшие получили компенсацию за принесенный ущерб и жизнь в регионе вернулась в привычное русло.

    «В нашей программе мы поставили себе цель модернизировать инфраструктуру по всей стране, защитить жителей наших городов и сел от сезонных паводков и подтоплении, а также навести порядок в системе гидротехнических сооружений. «AMANAT» всегда вместе с народом!» - заявил Елнур Бейсенбаев.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Актюбинская область Западно-Казахстанская область Паводок AMANAT
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