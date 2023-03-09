«AMANAT»: Доходы сельчан будут расти

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Партия «AMANAT» в рамках проекта «Ауыл аманаты» увеличит доходы более 1 тысячи сельских жителей. Это позволит улучшить положение сельчан и повысить доходы граждан, передает МИА «Казинформ».

Кандидаты в депутаты Кызылординского областного маслихата по партийным спискам Ержан Ескендир, Жорабек Нурымбетов, Алмас Рахметов, Жаннат Кожарипова посетили сельский округ Кызылозек, где встретились с местными жителями.

В ходе встречи были разъяснены основные направления предвыборной программы партии «AMANAT», сформирована мощная и самодостаточная экономика, состоялся обмен мнениями по улучшению условий труда и достойной жизни.







«В рамках проекта «Ауыл аманаты» увеличим доходы более 1 тысячи сельских жителей. Будем способствовать повышению доходов, квалификации сельских жителей, ликвидации дефицита кадров. В целях стабилизации цен на продукты питания обеспечиваем организацию ярмарок и пополнение стабилизационных фондов в межсезонье. В результате объем валовой продукции сельского хозяйства вырастет на 23,8% и в 2027 году составит 238,5 млрд тенге. В сельском хозяйстве будет создано более 4 тысяч рабочих мест и обновлен машинно-тракторный парк хозяйств до 4%. «АМАNАТ» стремится создать равные возможности для всех», - сказал Жорабек Нурымбетов и призвал жителей села проголосовать за партию «AMANAT».







Жанат Кожарипова рассказала, какие изменения произойдут в сфере медицины, какая социальная поддержка будет оказана населению.

Партия «AMANAT» будет способствовать выделению средств на строительство многопрофильной больницы на 300 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в Кызылорде, современного перинатального центра на 200 коек, 24 врачебных амбулаторий, 2 фельдшерско-акушерских и одного медицинского пунктов. В результате этой работы наши жители получат качественные медицинские услуги», - сказала Жанат Кожарипова.

Кандидат Алмас Рахметов отметил, что партия прилагает все усилия для развития инфраструктуры, в том числе: жилья, чистой питьевой воды, тепла, энергии и модернизации дорог, для комфортной и безопасной жизни граждан.

Материал предоставлен и оплачен из средств избирательного фонда партии «AMANAT», выдвинувшего партийный список на выборах депутатов Кызылординского областного маслихата



