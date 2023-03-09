Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Парламент

    «AMANAT»: Доходы сельчан будут расти

    9 Марта 2023, 17:15

    КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Партия «AMANAT» в рамках проекта «Ауыл аманаты» увеличит доходы более 1 тысячи сельских жителей. Это позволит улучшить положение сельчан и повысить доходы граждан, передает МИА «Казинформ».

    Кандидаты в депутаты Кызылординского областного маслихата по партийным спискам Ержан Ескендир, Жорабек Нурымбетов, Алмас Рахметов, Жаннат Кожарипова посетили сельский округ Кызылозек, где встретились с местными жителями.

    В ходе встречи были разъяснены основные направления предвыборной программы партии «AMANAT», сформирована мощная и самодостаточная экономика, состоялся обмен мнениями по улучшению условий труда и достойной жизни.



    «В рамках проекта «Ауыл аманаты» увеличим доходы более 1 тысячи сельских жителей. Будем способствовать повышению доходов, квалификации сельских жителей, ликвидации дефицита кадров. В целях стабилизации цен на продукты питания обеспечиваем организацию ярмарок и пополнение стабилизационных фондов в межсезонье. В результате объем валовой продукции сельского хозяйства вырастет на 23,8% и в 2027 году составит 238,5 млрд тенге. В сельском хозяйстве будет создано более 4 тысяч рабочих мест и обновлен машинно-тракторный парк хозяйств до 4%. «АМАNАТ» стремится создать равные возможности для всех», - сказал Жорабек Нурымбетов и призвал жителей села проголосовать за партию «AMANAT».



    Жанат Кожарипова рассказала, какие изменения произойдут в сфере медицины, какая социальная поддержка будет оказана населению.

    Партия «AMANAT» будет способствовать выделению средств на строительство многопрофильной больницы на 300 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену в Кызылорде, современного перинатального центра на 200 коек, 24 врачебных амбулаторий, 2 фельдшерско-акушерских и одного медицинского пунктов. В результате этой работы наши жители получат качественные медицинские услуги», - сказала Жанат Кожарипова.

    Кандидат Алмас Рахметов отметил, что партия прилагает все усилия для развития инфраструктуры, в том числе: жилья, чистой питьевой воды, тепла, энергии и модернизации дорог, для комфортной и безопасной жизни граждан.

    Материал предоставлен и оплачен из средств избирательного фонда партии «AMANAT», выдвинувшего партийный список на выборах депутатов Кызылординского областного маслихата


    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Кызылординская область Выборы Политические партии Регионы AMANAT Выборы в Мажилис
    Новости по теме
    Новости по теме
    Стартовала предвыборная агитация кандидатов в президенты Турции
    Второй тур президентских выборов в Турции будет проведен 28 мая
    Выборы президента Турции: подсчитано 99,38% голосов
    Ликвидировать посредников в энергетике призвали мажилисмены
    Популярное
    1 Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
    2 В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    3 Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова
    4 Победителей чемпионата мира по боксу встретили в аэропорту Астаны
    5 Мажилисмен Асхат Рахимжанов раскритиковал систему ОСМС
    Новости партнеров