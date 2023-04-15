Алтай Кульгинов встретился с жителями Кызылординской области

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Во время рабочей поездки в Кызылординскую область заместитель Премьер-Министра РК Алтай Кульгинов посетил аварийные сельские школы, объекты здравоохранения, встретился с молодежью, а также с сельчанами по поводу участия в программе «Ауыл аманаты». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

В рамках исполнения поручений Президента вопросы образования, здравоохранения и занятости находятся на особом контроле. Дефицит школ будут решать путем реализации государственной программы «Комфортная школа» и с помощью Фонда поддержки образования. Благодаря чему в течение трех лет в регионе планируется построить свыше 30 объектов образования.

Для повышения качества оказания медицинских услуг в Кызылординской области в 2023 году запланировано строительство областного центра крови, многопрофильной больницы на 300 коек (с онкологическим отделением) со специализированной поликлиникой, больницы на 40 коек в селе Сексеуил Аральского района.

Занятость молодежи является одной из наиболее актуальных проблем Кызылординской области. На встрече с молодыми людьми, которая состоялась в Молодежном ресурсном центре, были озвучены предоставляемые государством возможности. На содействие в трудоустройстве направлены проекты «Первое рабочее место» с субсидированием зарплаты и «Молодежная практика», помогающий получить трудовой опыт в процессе обучения.

Предпринимательская инициатива поддерживается посредством предоставления молодым людям кредитов через АО «Аграрная кредитная корпорация» в размере до 5 млн тенге на гибких условиях: от 2,5% годовых на срок не превышающий 5-7 лет. В Кызылординской области в 2023 году планируется выделить 1,2 млрд тенге на реализацию таких проектов. На данный момент одобрено 7 заявок. Еще одним способом развить бизнес являются безвозмездные гранты для социально незащищенных слоев населения.

А. Кульгинов акцентировал внимание на необходимости активнее работать с молодежью, проводить разъяснительную работу обо всех механизмах поддержки, ориентированных на молодых людей.

«В нашей стране по поручению Главы государства внедрены действенные механизмы решения проблем молодежи: обучения, трудоустройства, помощи в открытии собственного дела, приобретения жилья и других. Нередко бывает так, что молодежь просто не в курсе всех возможностей, которые им предоставляются. Нужно использовать все способы информирования, налаживания обратной связи, так как средства на поддержку молодежи предусмотрены и будут выделены в полном объеме», — отметил заместитель Премьер-Министра РК.

На обеспечение занятости в селах ориентирована программа «Ауыл аманаты». На ее реализацию в Кызылординской области в 2023 году предусмотрено 3 млрд тенге.

Заместитель Премьер-Министра встретился с жителями поселка Баймурат батыр, входящего в состав Кызылорды, и рассказал об условиях программы.

«Ауыл аманаты» предоставляет возможность жителям сельской местности начать собственный бизнес или развить уже существующий. Для этого внедрена льготная кредитная ставка, выделяются значительные средства из бюджета. Главное, что требуется от сельчан, – инициатива и желание работать. На селе создаются условия для комфортной жизни: строятся школы, больницы, дороги, инженерная инфраструктура. Программа «Ауыл аманаты» – это еще один шаг для повышения уровня жизни сельчан», — подчеркнул вице-премьер.



