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    Алтай Кульгинов посетил музей Исламской культуры в ВКО

    4 Июня 2023, 19:35

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В рамках рабочей поездки в Восточно-Казахстанскую область заместитель Премьер-Министра Алтай Кульгинов посетил музей Исламской культуры в мечети Халифа Алтай, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр ВКО.

    В 2019 году в мечети Халифа Алтай был открыт музей Исламской культуры, в котором отображена вся история возникновения и развития ислама в Казахстане: от древнетюркского вероисповедания до ислама наших дней.

    Отметим, здесь можно увидеть массу любопытных вещей: от макетов Каабы, мечети «Халифа Алтай», двухминаретной мечети города Семея, Тайказана, который находится в мавзолее Ходжи Ахмеда Яссауи, до оригинала книги «Диуани хикмет» Яссауи, привезенной из Бухары, а также инсталляций Балбал тас, Культегин.

    «Самое ценное в музее - это книги. При поддержке акима ВКО Даниала Ахметова мы купили 52 письменных источника XVI-XVIII веков. Здесь есть книги про историю Казахстана, ислам, традицию казахов и т.д. У нас можно почитать не только оригиналы книг или же их копии на бумажных носителях, ознакомиться с ними можно и в электронном формате. Особую гордость у нас вызывает интерактивный Коран, который оснащен сенсорным экраном и звуковым сопровождением. Прочесть его можно на четырех языках. Такой Коран - единственный в Казахстане, и он в нашей области», - сказал глава ДУМК по ВКО Ермек кажы Мукатай.

    Даниал Ахметов подчеркнул, что эти книги были привезены из разных стран мира.

    «Еще будет докуплено 25-30 книг», - отметил он.

    Кроме того, Ермек кажы Мукатай показал редкие ковры казахской культуры XIX-XX веков. Они были доставлены из других областей.

    Вице-премьер Кульгинов, в свою очередь, отметил необходимость перевода древних рукописей на современный язык для ознакомления широкого круга населения. Экспозиция произведет неизгладимое впечатление на каждого посетителя.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Восточно-Казахстанская область Религия Культура Алтай Кульгинов
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