Алтай Кульгинов посетил медицинские и социальные объекты Абайской области

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра Алтай Кульгинов в ходе поездки в Абайскую область посетил медицинские и социальные объекты региона, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.





Поездка по региону началась с посещения Центра ядерной медицины и онкологии в г. Семей. Центр охватывает полный цикл: от производства радиофармацевтических препаратов до радионуклидной диагностики и терапии. Это первое в Казахстане отделение радионуклидной терапии. Применение радиофармацевтических препаратов позволило пациентам получать лечение внутри страны, не выезжая за границу.

Вместе с тем, центру необходим новый хирургический корпус для размещения современного специализированного технологического оборудования, а также обновление материально-технической базы. Этот вопрос включен в план работы Министерства здравоохранения.





Вице-премьер ознакомился с Центром реабилитации инвалидов на 150 мест, которое построено по поручению Главы государства. В учреждении созданы условия для лиц с инвалидностью, нуждающихся в реабилитации.





Согласно Комплексному плану развития области ожидается строительство еще двух реабилитационных центров в городах Семей и Аягоз, двух поликлиник, многопрофильной детской больницы, а также 11 школ, рассчитанных на более 10 тысяч ученических мест при двухсменном обучении по программе «Комфортная школа».

Наряду с этим, в рамках Национального пилотного проекта «Модернизации сельского здравоохранения на 2023-2024 годы» в области планируется построить 65 объектов здравоохранения.





В ходе рабочего визита Алтай Кульгинов встретился с потенциальными участниками проекта «Ауыл Аманаты». Проект осуществляется в рамках Программы повышения доходов населения до 2025 года, утвержденной Президентом страны.





«Масштабная программа «Ауыл Аманаты» – выгодная для сельчан инициатива. Учитывая аграрный потенциал региона, у жителей сел есть отличная возможность развивать собственное дело, производя востребованную продукцию», – отметил А. Кульгинов.

Поездка заместителя Премьер-Министра по региону завершилась осмотром левобережной подстанции скорой помощи, требующей капитального ремонта и модернизации, а также ознакомлением с подготовкой учителей в педагогическом колледже им. Ауэзова.



