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    Алтай Кульгинов ознакомился со строительством визит-центра в Атырауской области

    23 Апреля 2023, 16:21

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра РК Алтай Кульгинов в ходе рабочей поездки в Атыраускую область ознакомился со строительством визит-центра в селе Сарайшык Махамбетского района, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На территории историко-культурного музея-заповедника «Сарайшык» в ближайшее время будет открыт визит-центр для посетителей. В нем разместились экспозиционно-выставочные залы, фондохранилище, конференц-зал, лабораторные и реставрационные помещения, библиотека с электронной базой данных. Есть площадки для проведения лекций, музей под открытым небом и этноаул.

    Крупный торговый город Сарайшык был разрушен в 1580 году. 300 лет до этого он был одним из центров Великого Шелкового пути.

    «В Казахстане много сакральных и исторических мест, которые могут рассказать о прошлом нашей страны. Большой интерес к ним испытывают не только наши сограждане, но и зарубежные туристы. Однако зачастую эти памятники истории и археологии не имеют туристической инфраструктуры. Визит-центр, который будет на днях открыт на территории древнего Сарайшыка, привлечет внимание к богатому культурному и историческому наследию нашей страны, активизирует въездной и внутренний туризм», - отметил Алтай Кульгинов.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Строительство Регионы Алтай Кульгинов Атырау
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