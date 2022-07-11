Алматы приблизился к «красной» зоне по распространению КВИ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Алматы приблизился к «красной» зоне по распространению коронавируса, передает МИА «Казинформ».

Согласно данным матрицы оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 11 июля 2022 года, опубликованной в Telegram МВК по нераспространению COVID-19, практически все регионы Казахстана находятся в «зеленой» зоне. На границе с «желтой» - Нур-Султан, к «красной» приблизился Алматы.

В Казахстане продолжается рост новых случаев КВИ. Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 454 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. В антилидерах - Алматы (200) и Нур-Султан (118).



