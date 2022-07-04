Алматы перешел в «желтую» зону по коронавирусу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МВК по нераспространению COVID-19 опубликовала матрицу оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 4 июля 2022 года. Об этом передает МИА «Казинформ».

Согласно матрице, в «желтой» зоне находится г. Алматы. Все остальные регионы – в «зеленой» зоне.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 158 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 88 - в Алматы.

«4 июля город Алматы перешел в «желтую» зону. В настоящее время главный государственный санитарный врач города готовит постановление. В постановлении все прописано. В этой связи мы призываем каждого гражданина получить вакцину против коронавируса и пройти ревакцинацию», - сказал официальный представитель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля и безопасности товаров и услуг РК Ержан Байтанаев.

По его словам, 80 % граждан, которые сегодня заболевают коронавирусом, не получили вакцину.

«Призываем всех срочно пройти весь процесс получения вакцины с целью сохранения здоровья себя и своих близких. Этот процесс также важен для формирования коллективного иммунитета», - обратился к казахстанцам Ержан Байтанаев.