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    Алматы может стать культурной и туристской столицей ШОС на 2023 - 2024 годы

    20 Марта 2023, 16:52

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В индийском городе Варанаси прошла встреча глав туристских администраций государств Шанхайской организации сотрудничества. Казахстанскую делегацию возглавил вице-министр культуры и спорта РК Ержан Еркинбаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минкультуры.

    В мероприятии также участвовали представители Индии, Китая, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, России и Пакистана. Стороны подписали несколько документов, направленных на усиление сотрудничества в сфере туризма и совместное развитие этой индустрии в странах ШОС.

    Одним из предложений, озвученных Ержаном Еркинбаевым, стало объединение усилий в продвижении туристского потенциала государств ШОС на площадках крупных международных мероприятий, в том числе на единых стендах. Также он предложил сделать Алматы культурной и туристской столицей ШОС на 2023-2024 годы.

    «На сегодня видна положительная динамика развития и укрепления сотрудничества со странами ШОС во всех сферах, туризм – не исключение. К настоящему моменту безвизовый режим в Казахстане действует для граждан 79 стран (включая все государства-члены ШОС), проводится работа по расширению данного списка до 100 стран, а также имеются прямые авиасообщения с 30 государствами по более чем 100 авиамаршрутам», – заявил Ержан Еркинбаев.

    С июля 2023 года по июль 2024 года Казахстан будет председательствовать в Шанхайской организации сотрудничества.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    ШОС Алматы Туризм Минкультуры
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