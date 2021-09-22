Алматинский суд разъяснил спор между стрелком и банком

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматинский городской суд опубликовал разъяснение спора между Игорем Дужновым, его супругой Анаид Демирчян и банком «БЦК», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе горсуда сообщили, что Дужнов И. и его супруга Демирчян А. владеют ТОО: «НАНО ПЛЮС» и «Идеал Сервис». В июле 2011 года эти компании получили от Банка БЦК два кредита на 102 млн тенге. Дужнов и Демирчян выступили гарантами, то есть обязались погасить долги, если этого не сделают их две компании. Они предоставили два залога:

1. Коммерческий объект по ул. Кендала, 2б 2. Жилой дом по ул. Сыздыкова, 29.

Компании не платили по долгам. Банк не раз давал им отсрочку. Но ни ТОО, ни его гаранты в течение трех лет кредит никак не погашали. Поэтому Банк в 2014 году обратился в суд за взысканием долга.

Суд взыскал с компаний и гарантов 118 млн общего долга и 3,5 млн госпошлины. Это решение суда ответчики в вышестоящие суды не обжаловали. Но и кредит тоже не погашали.

По закону Дужнов и Демирчян могли сами продать два залога и рассчитаться с Банком. Однако это право они не использовали. Решение суда продолжало оставаться неисполненным и следующие три года (до 2017 года).

Если должник не отдает долг, то по закону решение суда исполняется принудительно. Для этого судебный исполнитель выставляет залог на электронный аукцион. Этого требует ст. 74 Закона об исполнительном производстве и ст. 319 Гражданского Кодекса (ГК).

При этом у всех возникают три важных вопроса:

1) почему Банку позволили купить объект стоимостью в 184 млн тенге по цене вдвое дешевле – за 96 млн тенге?

2) почему суд не отменил итоги электронных аукционов, посредством которых коммерческий объект и жилой дом проданы по очень низкой цене?

3) почему вышестоящие суды не отреагировали на письмо судьи Алатауского райсуда, предложившего чтобы суды запрещали банкам (залогодержателям) выкупать на электронных торгах заложенное имущество?

Теперь по каждому вопросу.

1. Почему банк смог купить коммерческий объект в два раза дешевле – за 96 млн тенге?

Изначально объект был оценён в 184 млн. Но это не рыночная его цена. Это субъективная оценка профессионального оценщика. Такая оценка нужна для того, чтобы установить стартовую цену продажи на аукционе. Рыночная же цена объекта определяется на торгах и она зависит от спроса покупателей. То есть, 184 млн - это стартовая цена. И конечная цена на аукционе может оказаться или больше, или меньше.

Как проходит электронный аукцион?

Порядок его проведения строго определен:

- Законом «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей»;

- Правилами реализации арестованного имущества, в том числе на торгах в форме электронного аукциона (Приказ министра юстиции №100 от 20.02.2015 г.).

Объект выставляется судоисполнителем на электронный аукцион etp.adilet.gov.kz, созданный Министерством юстиции. Это единая, общедоступная электронная торговая площадка, которую каждый месяц посещают около 90 тысяч потенциальных покупателей и продавцов. Объявление о предстоящих торгах публикуется на сайте за 10 дней до аукциона и одновременно размещается на иных интернет-ресурсах по продаже имущества.

Аукцион проходит в два этапа:

- сначала на повышение цены;

- а если нет желающих, то на понижение.

Покупателя на коммерческую недвижимость Дужнова и Демирчян с более высокой ценой, чем предложил Банк (96 млн тенге), не нашлось. Это не меньше половины стартовой цены (согласно ст. 80 Закона об исполнительном производстве, цена не может быть меньше 50% от стартовой цены).

Еще раз подчеркнем: должники (два ТОО Дужнова и Демирчян и они сами) не обжаловали в суд продажу на аукционе коммерческого объекта. Это значит: они согласились с ценой по итогам торгов.

2. Почему суд не отменил итоги электронных аукционов по продаже коммерческого объекта и жилого дома?

- По продаже коммерческого объекта. Суд не вправе сам, без заявления человека, отменять результаты торгов. Торги по продаже коммерческого объекта должники, как указано выше, не обжаловали. Поэтому суд их не рассматривал.

- По продаже жилого дома. Должники обжаловали торги дома лишь спустя 8 месяцев после их проведения, хотя Закон на это дает 10 дней. Тем не менее, суд рассмотрел иск и отклонил.

Это решение тоже не обжаловано в горсуд. Юридически это значит: должники согласны с принятым решением суда.

Это с одной стороны. С другой, суд не мог принять иного решения. Во-первых, есть долг, непогашаемый годами. Во-вторых, не было активных действий со стороны должников для его погашения.

Да, на практике бывают дела, когда суд становится на сторону должников.

Но это касается тех случаев, когда бОльшая часть долга погашена и видно, что должник принимает все меры для уменьшения долга. Но, данные должники ничего не делали. К тому же реализуемый на торгах жилой дом не был для них единственным жильем.

3. Почему вышестоящие суды не отреагировали на предложение судьи Алатауского райсуда: чтобы суды запрещали банкам (залогодержателям) выкупать на электронных торгах заложенное имущество?

Здесь судья не учел две важные детали.

- Первая. Суды обязаны подчиниться закону, даже если кто-то считает его несправедливым.

- Вторая. Нормативное постановление Верховного Суда не может подменять закон.

Согласно ст. 319 ГК, в торгах имеют право участвовать любой субъект (юрлица, физлица), в том числе и залогодатель, и залогодержатель (Банк). Ст. 80 Закона об исполнительном производстве также не запрещает взыскателю (Банку) участвовать в торгах.

Таким образом, пока эти нормы законов действуют, суды не вправе запрещать залогодержателям (банкам) участвовать в торгах и выкупать залоговое имущество.

Напомним, 20 сентября, 54-летний владелец одного из частных домов в микрорайоне Акбулак Алатауского района устроил стрельбу при выселении его из дома судоисполнителями. После ознакомления с судебным решением, выселяемый житель забежал домой и из огнестрельного оружия открыл огонь.

В результате пять человек, в том числе двое участковых инспектора полиции, судоисполнитель и новый владелец дома, получили смертельные огнестрельные ранения и скончались.

Подозреваемый обезврежен и задержан с участием бойцов подразделения специального назначения без применения оружия, так как в доме находились женщины и дети.

В сети появилось видео момента захвата стрелка.

По данному факту возбуждено два уголовных дела (статьи: убийство и нападение на представителя власти). Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы либо пожизненное заключение под стражу.

Алматинский горсуд ранее также прокомментировал инцидент с убийством пяти человек.