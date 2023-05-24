Алматинский школьник изобрел уникальное приложение для изучения истории

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Школьник гимназии №15 города Алматы Тимур Кырбасов изобрел уникальное приложение для изучения истории родного края во время движения по улицам и проспектам. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения РК.

Для этого необходимо запустить приложение на мобильном устройстве, после чего приложение, при приближении к той или иной улице/остановке, автоматически выдаст полезную, познавательную историческую информацию об объекте. Это позволит всем желающим расширить свои знания истории родного города (края, страны), а также повысит интерес молодежи к истории в целом.

Планируется запуск приложения в Google Play и App Store. По проекту школьника предусмотрено внедрение двух действенных способов закрепления информации из истории города/страны в непринужденной форме.

«В представленном проекте «Применение ICT-технологий в изучении истории моего города/страны» объединены два мини-проекта, ранее разработанные в отдельности.

Первое - это изучение истории города путем модернизации системы оповещения на общественном транспорте. Идея предполагает запуск на городском транспорте речевого объявления остановок с добавлением лаконичной исторической информации.

Второе - это мобильное приложение AIALDAMA. Разработанное мною мобильное приложение выдает историческую информацию о личности/объекте, в честь которого названа та или иная улица, в момент ее пересечения пользователем.

Таким образом, целью проекта является помощь школьникам в изучении истории страны в повседневной жизни. Считаю, что знание истории - это очень важно», – отметил ученик гимназии №15 Тимур Кырбасов.

Сегодня школьник ведет активную общественную жизнь. Он организовал школьную команду ENACTUS, которая стала финалистом II республиканского чемпионата школьного предпринимательства. На базе гимназии открыл практико-теоретический центр школьников, позволяющий старшеклассникам практическим путем на реальном предприятии апробировать выбираемую профессию.

Кроме того, Тимур является обладателем трех авторских прав. Достижения ученика по проектной работе только за последние три года включают победы на международных и республиканских конкурсах научных проектов. Будучи учащимся 9-го класса, Тимур выиграл 1 млн тенге на реализацию проекта в конкурсе ICT Solutions Kazakhstan, а в 2023 году получил звание «Ученик года».

Напомним,1 июня 2022 года Тимур был гидом Главы государства на городском фестивале «Алматы БалаFest».



