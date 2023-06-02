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    Алматинские студенты создали фильтр, который очищает воздух за 20 минут

    2 Июня 2023, 21:09

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Студенты Almaty Management University и Lehigh University объединились и представили публике компактный воздушный фильтр, который был разработан совместно с Гонконгским университетом Линнань, передает МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе Almaty Management University, фильтр «LE-SMILE» может определить уровень загрязнения воздуха, а после его очистить. Во время презентации студенты протестировали оборудование.

    Перед установкой прибора показатель загрязнения воздуха здания показал 145-бальную шкалу. Это показатель намного выше обычной нормы. Через 20 минут с помощью фильтра бальная шкала снизилась на 92% и показала 11-балльный результат. Следовательно, фильтр работает. Он компактный, весом около 529 грамм.

    «Сейчас мы не способны повысить качество воздуха в целом, у нас есть возможность очистить воздух в закрытых помещениях, в учебных зданиях и рабочих местах. Наш фильтр состоит из двухстороннего фильтра DYSON и специального вентилятора. Загрязненный воздух проходит через фильтр, а очищенный воздух выходит через вентилятор. Таким образом, мы улучшаем циркуляцию воздуха внутри здания», - объяснила студентка AlmaU Мольдир Сиязбаева.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Алматы Наука Вузы Общественный контроль МИОР
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