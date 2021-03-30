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    Алматинские школьники запустили челлендж «Я - патриот Казахстана»

    30 Марта 2021, 15:59

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматинские школьники в социальных сетях запустили челлендж «Я - патриот Казахстана», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Инициаторами челленджа стали учащиеся 5, 6, 7 классов общеобразовательной школы №66 Жетысуского района города Алматы. Главной целью является пробуждение патриотических чувств у школьников.

    «С целью воспитания гражданского патриотизма, укрепления чувства сопричастности к судьбе своей страны, уважения к истории своего народа в КГУ ОШ №66 Жетысуского района Алматы был организован челлендж «Я – патриот Казахстана», - говорится на странице школы в Instagram.

    Несколько учащихся школы, занимающиеся танцем и рукопашным боем, выложили видео. На кадрах можно увидеть, как они демонстрируют свои навыки на фоне патриотических песен: «Мы за молодежь и Независимость страны», - говорят они в начале ролика.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Образование Патриотизм День Независимости 30 лет Независимости
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