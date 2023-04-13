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    Алматинские школьники победили в международном конкурсе NASA

    13 Апреля 2023, 18:19

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Научный проект «Aenoica», подготовленный учениками 8 класса NIS физико-математического направления Алматы Рамазан Амре и Сымбат Барсагазы, стал лучшим среди юных ракетостроителей мира, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения РК.

    По словам куратора учеников Райымбека Абилбека, идея основана на внедрении новых технологий.

    «Мы не только создали станцию, которая станет домом для 300 тысяч жителей, но и систему жизнеобеспечения с использованием квантовых коммуникаций, технологически развитую агрокультуру. Я очень рад, что наш проект оказался успешным», – сказал Райымбек Абилбек.

    Конкурс космических поселений – ежегодный конкурс для учащихся 7-12 классов, организованный Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).

    Участие в нем могут принять школьники и студенты со всего мира, которые трудятся над разработкой концепции свободного космического поселения. В этом году в нем приняли участие около 30 тысяч школьников со всего мира.

    Ранее сообщалось, что павлодарская школьница Амира Артыкбаева получила несколько грантов в вузы США и Катара.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Алматы Наука Освоение космоса Космос Технологии
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